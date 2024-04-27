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На выставке «Дорога в Дьенбьен» представлены 70 лучших произведений изящного искусства
По его словам, тема «победа под Дьенбьенфу – славная страница истории» по-прежнему остается источником вдохновения и творчества для разных поколений художников. При этом можно упомянуть образ артиллериста в картине «Подтягивание артиллерии в Дьенбьен» художника Чан Динь Тхо; «Дьенбьен того года» художника Као Чонг Тхиема; «Дорога в Дьенбьен» художника Чан Кхань Чыонга… В частности, образы Президента Хо Ши Мина и генерала армии Во Нгуен Зяпа также мастерски изображены в картинах художников Минь Кхоя и Минь Диня, которые выражают свои глубокие чувства к великому вождю вьетнамского народа и талантливому полководцу.
«Это тщательно подготовленная коллекция произведений, которая имеет высокую художественную ценность и глубокое историческое значение. Она была тщательно отобрана Вьетнамским музеем изящных искусств в честь 70-летия победы под Дьенбьенфу», - подчеркнул заместитель председателя Вьетнамской ассоциации изящных искусства Ви Киен Тхань.
Выставка «Дорога в Дьенбьен» предоставляет возможность воспитать в сегодняшнем и будущем поколениях чувство патриотизма, волю к борьбе и победе и дух всенародной солидарности. Она также дает каждому жителю страны возможность для выражения признательности предшественникам, а также для почтения их памяти за большой вклад в победу под Дьенбьенфу, которая была «прославлена на пяти континентах и потрясла земной шар».
Выставка «Дорога в Дьенбьен» продлится по 15 мая. В ее рамках состоятся круглые столы на тему «Дорога в Дьенбьен» (утром 27 апреля) и на тему «Воспоминания о художнике – павшем фронтовике То Нгок Ване» (утром 11 мая).