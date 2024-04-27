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На выставке «Дорога в Дьенбьен» представлены 70 лучших произведений изящного искусства

26 апреля во Вьетнамском музее изящных искусств (по адресу: город Ханой, район Бадинь, улица Нгуен Тхай Хок, дом 66) состоялась церемония открытия выставки «Дорога в Дьенбьен», приуроченной к 70-летию со дня победы под Дьенбьенфу (7 мая 1954 г. – 7 мая 2024 г.).
  На выставке "Дорога в Дьенбьенфу", проходящей в Музее изящных искусств Вьетнама в Ханое. Фото: VGP  
Выступая на открытии выставки, директор Вьетнамского музея изящных искусств Нгуен Ань Минь рассказал, что вместе с вьетнамскими войсками в жестокой битве под Дьенбьенфу приняли участие и многие деятели литературы и искусства, которые последовали призыву Президента Хо Ши Мина. За счет своих чувств и творчества они реалистично и ярко запечатлели тяжелые, но не менее романтичные моменты повседневной жизни и борьбы вьетнамской армии и вьетнамского народа, которые изображаются в зарисовках художников То Нгок Вана, Нгуен Чонг Хопа…

По его словам, тема «победа под Дьенбьенфу – славная страница истории» по-прежнему остается источником вдохновения и творчества для разных поколений художников. При этом можно упомянуть образ артиллериста в картине «Подтягивание артиллерии в Дьенбьен» художника Чан Динь Тхо; «Дьенбьен того года» художника Као Чонг Тхиема; «Дорога в Дьенбьен» художника Чан Кхань Чыонга… В частности, образы Президента Хо Ши Мина и генерала армии Во Нгуен Зяпа также мастерски изображены в картинах художников Минь Кхоя и Минь Диня, которые выражают свои глубокие чувства к великому вождю вьетнамского народа и талантливому полководцу.

«Это тщательно подготовленная коллекция произведений, которая имеет высокую художественную ценность и глубокое историческое значение. Она была тщательно отобрана Вьетнамским музеем изящных искусств в честь 70-летия победы под Дьенбьенфу», - подчеркнул заместитель председателя Вьетнамской ассоциации изящных искусства Ви Киен Тхань.

Выставка «Дорога в Дьенбьен» предоставляет возможность воспитать в сегодняшнем и будущем поколениях чувство патриотизма, волю к борьбе и победе и дух всенародной солидарности. Она также дает каждому жителю страны возможность для выражения признательности предшественникам, а также для почтения их памяти за большой вклад в победу под Дьенбьенфу, которая была «прославлена на пяти континентах и потрясла земной шар».

Выставка «Дорога в Дьенбьен» продлится по 15 мая. В ее рамках состоятся круглые столы на тему «Дорога в Дьенбьен» (утром 27 апреля) и на тему «Воспоминания о художнике – павшем фронтовике То Нгок Ване» (утром 11 мая).

ИЖВ/ВИА

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