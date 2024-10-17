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На выставке представлены основные промышленные товары Ханоя
Выступая на церемонии открытия мероприятия, Нгуен Кьеу Оань, заместитель директора Департамента промышленности и торговли Ханоя, сказала, что выставка направлена на содействие росту промышленного производства, инвестиций, торговли и экспорта. Она служит платформой для связи ключевых промышленных предприятий города и всей страны с промышленными предприятиями стран с развитой промышленностью, способствуя тем самым общему развитию города, отметил он.
Ле Ван Куанг, директор Vietnam T-Tech Technology Corporation, сообщил, что компания представляет на выставке высококачественную продукцию, включая печи для сжигания бытовых отходов мощностью от 330 кг до 200 тонн в день, промышленные печи для сжигания отходов и оборудование для очистки окружающей среды.
В настоящее время компания реализует 100 проектов в 32 провинциях и городах страны, а в провинциях Нгеан и Фуйен работают три мусороперерабатывающих завода общей мощностью 240 тонн мусора в день.
По словам Ле Ван Куанга, благодаря этой выставке группа надеется найти больше потенциальных клиентов и продолжить экспансию на рынок Юго-Восточной Азии.
Выставка продлится до 18 октября.