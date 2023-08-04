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Населенным пунктам настоятельно рекомендовано принять решительные меры против НРП-промысла
Населенным пунктам было предложено выделять приоритетное внимание обеспечению ресурсами для осуществления мер по борьбе с ННН-промыслом и принять решительные меры по предотвращению и пресечению незаконного промысла рыболовными судами и рыбаками в иностранных водах.
Нарушения, связанные с организацией судами и рыбаками незаконного лова рыбы в иностранных водах, своевременно расследуются и проверяются и строго наказываются.
Что касается управления рыболовецкими судами, местные власти проведут всестороннюю инспекцию и пересмотр всех рыболовецких судов, чтобы составить подробные отчеты как о зарегистрированных, так и о незарегистрированных судах, действующих в районах за пределами их местных рыболовных угодий, а также о тех, у кого нет системы мониторинга судов (СМС).
Власти должны строго контролировать рыболовецкие суда, заходящие в местные порты и покидающие их, а также те, которые заходят и выходят из них на пограничных постах и пограничных станциях.
Соответствующие ведомства должны полностью обновить данные о рыболовных судах в национальной базе данных по рыболовству (VNFishbase), предотвращать и строго обрабатывать те, которые работают без СМС.
Местные органы должны усилить проверку и сертификацию прослеживаемости происхождения продуктов водного промысла для обеспечения законности, а также организовать специализированные инспекции и проверки предприятий, которые ввозят сырье из водных ресурсов для переработки и экспорта на европейский рынок.
MARD также обратилось к соответствующим департаментам, включая Департамент рыболовства и Департамент надзора за рыболовством, с просьбой усилить управление и контроль за импортом рыбных продуктов, рыболовством и инспекциями.
Департамент по надзору за рыболовством должен будет координировать свои действия с соответствующими ведомствами Министерств национальной обороны, общественной безопасности и иностранных дел в организации междисциплинарных рабочих групп для работы с принимающими странами, где, как утверждается, вьетнамские суда ведут незаконный промысел.
Было поручено провести онлайн-встречу с Европейской Комиссии (ЕК) в сентябре, чтобы подготовиться к 4-му визиту инспекторов ЕК в октябре.