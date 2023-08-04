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НОВОСТИ

Населенным пунктам настоятельно рекомендовано принять решительные меры против НРП-промысла

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) обратилось к населенным пунктам с просьбой принять решительные меры по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) обратилось к населенным пунктам с просьбой принять решительные меры по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и подготовиться к визиту инспекционной группы Европейской комиссии в октябре для оценки прогресса Вьетнама в борьбе с ННН-промыслом.

Населенным пунктам было предложено выделять приоритетное внимание обеспечению ресурсами для осуществления мер по борьбе с ННН-промыслом и принять решительные меры по предотвращению и пресечению незаконного промысла рыболовными судами и рыбаками в иностранных водах.

Нарушения, связанные с организацией судами и рыбаками незаконного лова рыбы в иностранных водах, своевременно расследуются и проверяются и строго наказываются.

Что касается управления рыболовецкими судами, местные власти проведут всестороннюю инспекцию и пересмотр всех рыболовецких судов, чтобы составить подробные отчеты как о зарегистрированных, так и о незарегистрированных судах, действующих в районах за пределами их местных рыболовных угодий, а также о тех, у кого нет системы мониторинга судов (СМС).

Власти должны строго контролировать рыболовецкие суда, заходящие в местные порты и покидающие их, а также те, которые заходят и выходят из них на пограничных постах и пограничных станциях.

Соответствующие ведомства должны полностью обновить данные о рыболовных судах в национальной базе данных по рыболовству (VNFishbase), предотвращать и строго обрабатывать те, которые работают без СМС.

Местные органы должны усилить проверку и сертификацию прослеживаемости происхождения продуктов водного промысла для обеспечения законности, а также организовать специализированные инспекции и проверки предприятий, которые ввозят сырье из водных ресурсов для переработки и экспорта на европейский рынок.

MARD также обратилось к соответствующим департаментам, включая Департамент рыболовства и Департамент надзора за рыболовством, с просьбой усилить управление и контроль за импортом рыбных продуктов, рыболовством и инспекциями.

Департамент по надзору за рыболовством должен будет координировать свои действия с соответствующими ведомствами Министерств национальной обороны, общественной безопасности и иностранных дел в организации междисциплинарных рабочих групп для работы с принимающими странами, где, как утверждается, вьетнамские суда ведут незаконный промысел.

Было поручено провести онлайн-встречу с Европейской Комиссии (ЕК) в сентябре, чтобы подготовиться к 4-му визиту инспекторов ЕК в октябре.

ВИА/ИЖВ

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