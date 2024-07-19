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Народ всегда поддерживает и доверяет руководству Партии

Члены партии, жители всех населенных пунктов выразили абсолютное доверие руководству Партии и Государству.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг с жителями деревни Тхыонгдьен общины Винькуанг уезда Виньбао во время Фестиваля великого национального единства города Хайфон (15 ноября 2017 г.)
Политбюро проинформировало о состоянии здоровья товарища Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, заявив, что необходимо продолжать расставлять приоритеты времени, с целью того, чтобы Генеральный секретарь партии сосредоточился на активном лечении и обеспечил общее руководство Центрального комитета партии, Политбюро, Секретариата, на основе рабочего регламента Центрального комитета, Политбюро и Секретариата 13-го созыва, прежде чем Политбюро поручит То Ламу, члену Политбюро, Президенту государства руководить работой ЦК партии, Политбюро и Секретариатом в соответствии с обязанностями и полномочиями, возложенными на него положением Политбюро - члены партии, жители всех населенных пунктов выразили абсолютное доверие руководству Партии и Государству.

Старший член партии, полковник Чан Дык Шан из квартала Нгиадо района Каузай города Ханой сказал, что назначение членом Политбюро и Председателем То Лама для руководства работой Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата с обязанностями и полномочиями, предусмотренными Политбюро, является целесообразным и соответствует нормам. Это не только обеспечивает общее руководство Центральным комитетом партии, Политбюро и Секретариатом, но и позволяет Генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу сосредоточиться на своем здоровье.

Под руководством Партии и Управлением государства Вьетнам неустанно развивается и укрепляет свои позиции на международной арене, сказал он, подчеркнув, что народ всегда поддерживает политику Партии и государства и гордится славной историей страны.

ИЖВ/ВИА

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