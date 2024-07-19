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Народ всегда поддерживает и доверяет руководству Партии
Старший член партии, полковник Чан Дык Шан из квартала Нгиадо района Каузай города Ханой сказал, что назначение членом Политбюро и Председателем То Лама для руководства работой Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата с обязанностями и полномочиями, предусмотренными Политбюро, является целесообразным и соответствует нормам. Это не только обеспечивает общее руководство Центральным комитетом партии, Политбюро и Секретариатом, но и позволяет Генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу сосредоточиться на своем здоровье.
Под руководством Партии и Управлением государства Вьетнам неустанно развивается и укрепляет свои позиции на международной арене, сказал он, подчеркнув, что народ всегда поддерживает политику Партии и государства и гордится славной историей страны.