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Нападение с применением огнестрельного оружия в Даклаке: за день арестованы еще 6 человек
В тот же день, 13 июня, делегация ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина во главе с секретарем ЦК, председателем Вьетнамского студенческого союза Нгуен Минь Чиетом, наградила посмертно Знаком "Отважная молодежь" пяти милиционерам и военнослужащим, погибшим и получившим ранения в результате нападения.
Ранее, 12 июня, вице-премьер Чан Лыу Куанг подписал Постановление № 684/QD/TTg о вручении дипломов «За заслуги перед Отечеством» 4 милиционерам Министерства общественной безопасности и 2 милиционерам провинции Даклак, которые погибли 11 июня 2023 г. во время нападении боевиков на штаб-квартиру Народного комитета общин Эатиеу и Эактур уезда Кыкуин провинции Даклак.
Генерал милиции То Лам, член Политбюро, министр общественной безопасности, подписал Постановление о посмертном повышении в звании 4-х погибших милиционеров провинции Даклак. Министерство общественной безопасности выделило помощь в размере 100 миллионов донгов на каждую семью 4 погибших, 50 миллионов донгов на каждого раненого милиционера.
Утром 11 июня 2023 года в уезде Кыкуин группа вооруженных лиц напала на милицейские участки общин Эатиеу и Эактур, в результате чего пострадали милиционеры и местные жители. Местные этносы провинции очень возмущены незаконным преступлением этой группы людей.