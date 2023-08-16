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Министр сельского хозяйства отвечает на вопросы депутатов по рыбному хозяйству
Отвечая на вопросы, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан подчеркнул, что сохранение рыбных запасов и поддержание биологического разнообразия в морских акваториях является конечной целью. Даже если "желтая карточка" будет снята, если не будет обеспечена устойчивость, то применение еще одной "желтой карточки" может быть неминуемо.
По его словам, только одно судно-нарушитель может предотвратить снятие "желтой карточки". По словам министра, если во Вьетнаме не будет проведена реструктуризация рыбной отрасли, не будет развиваться аквакультура, не будет усилена охрана водных ресурсов, особенно в морских заповедниках, то споры и конфликты между рыбаками, связанные с ресурсами, будут продолжаться бесконечно.
Он выразил пожелание, чтобы местные власти вели диалог с рыбаками, чтобы найти пути их поддержки, повышая при этом уровень их мореходных навыков и ответственности.
Министр подчеркнул необходимость усиления досмотра судов перед выходом в море, использования оборудования для слежения и отслеживания продукции предприятий.
Министр отметил, что министерство разработало планы по эксплуатации и защите водных ресурсов и выделило 11 морских охраняемых территорий. Он добавил, что в соответствии с поставленной целью к 2030 г. морские заповедники должны занимать 6% площади моря, однако в реальности этот показатель составляет всего 0,17%.
Он призвал привлечь рыбаков, участников цепочки поставок рыбной продукции и отраслевые ассоциации к более эффективному управлению сектором.