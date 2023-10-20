Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр иностранных дел: Участие Президента Во Ван Тхыонга в третьем саммите «Один пояс, один путь» и его успехи

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон ответил на интервью прессе об итогах командировки президента Во Ван Тхыонга.
  Церемония проводов президента Во Ван Тхыонг на аэропорте Пекина. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
По словам спецкора ВИА, во второй половине дня 20 октября президент Во Ван Тхыонг и вьетнамская делегация вернулись в Ханой, успешно завершив поездку для участия в 3-м саммите международного сотрудничества «Один пояс, один путь» (BRF) с 17 по 20 октября по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Министр иностранных дел Буй Тхань Шон ответил на интервью прессе об итогах командировки президента Во Ван Тхыонга.

По словам министра Буй Тхань Шона, выдающимися результатами визита являются: подтверждение последовательной внешней политики 13-го съезда КПВ, подтверждение того, что Вьетнам является другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества, а также подтверждение четкой позиции Вьетнама о многосторонности.

Во-вторых, это возможность обмена опытом и обсуждения направления сотрудничества по новым темам, представляющим широкий интерес, таким как цифровая трансформация, «зеленое» развитие и экономические связи, тем самым способствуя построению мировой экономики, многосвязного, открытого, инклюзивного и устойчивого региона, в центре которого находятся люди.

В-третьих, благодаря деятельности на форуме наши министерства и отрасли также имеют возможность еще больше укрепить сотрудничество с партнерами из многих стран. Результаты этого форума будут способствовать реализации соглашения о соединении вьетнамской структуры «Два коридора, один пояс» и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Кроме того, в рамках форума президент Во Ван Тхыонг имел встречи со многими главами государств, правительств, генеральным секретарем ООН и руководителями ряда международных организаций. В ходе встреч все партнеры проявили уважение к роли и позиции Вьетнама, пожелали продвигать практическое сотрудничество с Вьетнамом, расширять и углублять содержание экономического и торгового сотрудничества, сотрудничества в сферах науки и техники, образования и обучения, культурных и межличностных обменов.

Министр Буй Тхань Шон отметил, что это первая двусторонняя встреча в качестве главы государства Вьетнама президента Во Ван Тхыонга с высшим руководителем Партии и государства Китая. Данная встреча Президента является продолжением серии контактных мероприятий на высоком уровне между лидерами двух Партий и стран с начала 2023 года по настоящее время в контексте празднования 15-летия создания рамок стратегического и всеобъемлющего сотрудничества и партнерства между Вьетнамом и Китаем. В частности, визит способствовал продолжению конкретизации результатов исторического визита Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в Китай в октябре 2022 года, сохранению восходящей тенденции и приданию нового положительного импульса стабильному и здоровому развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Китаем. Визит также повысил общую осведомленность об основных направлениях и мерах по развитию практического сотрудничества во всех областях, обе стороны договорились продолжать развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, укрепить стратегическую связь между рамками «Два коридора, один пояс» и «Один пояс, один путь», уделять больше внимания железнодорожным, автомобильным и пограничным инфраструктурным соединениям, способствуя обеспечению бесперебойных цепочек производства и поставок между двумя странами и регионом. В-третьих, обе стороны пришли к единому мнению о развитии традиционных дружественных отношений, укреплять благоприятное общественное мнение для развития двусторонних отношений. Высшие руководители обеих сторон договорились активизировать обмены и контакты по каналам партийной дипломатии, государственной дипломатии и народной дипломатии, между ведомствами, министерствами и приграничными населенными пунктами. Обе стороны подчеркнули важность и договорились содействовать скорейшей организации мероприятий народной дипломатии, таких как Вьетнамско-китайский народный форум, Вьетнамско-китайский молодежный фестиваль и Вьетнамско-китайская встреча дружбы, посредством чего усилить пропаганду среди народов двух стран, особенно молодого поколения, традиций дружбы двух Партий и двух стран.

Обе стороны также договорились продолжать серьезно реализовывать общее восприятие высших лидеров, соблюдать международное право, эффективно контролировать и адекватно разрешать разногласия, способствуя поддержанию мира и стабильности в регионе.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял лидеров некоторых стран Персидского залива

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял лидеров некоторых стран Персидского залива

По словам спецкора ВИА, 20 октября в рамках визита в Саудовскую Аравию и участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с королем Катара, президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Его Высочество, заместителем премьер-министра Омана.
ПОДРОБНЕЕ

Top