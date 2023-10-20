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Министр иностранных дел: Участие Президента Во Ван Тхыонга в третьем саммите «Один пояс, один путь» и его успехи
По словам министра Буй Тхань Шона, выдающимися результатами визита являются: подтверждение последовательной внешней политики 13-го съезда КПВ, подтверждение того, что Вьетнам является другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества, а также подтверждение четкой позиции Вьетнама о многосторонности.
Во-вторых, это возможность обмена опытом и обсуждения направления сотрудничества по новым темам, представляющим широкий интерес, таким как цифровая трансформация, «зеленое» развитие и экономические связи, тем самым способствуя построению мировой экономики, многосвязного, открытого, инклюзивного и устойчивого региона, в центре которого находятся люди.
В-третьих, благодаря деятельности на форуме наши министерства и отрасли также имеют возможность еще больше укрепить сотрудничество с партнерами из многих стран. Результаты этого форума будут способствовать реализации соглашения о соединении вьетнамской структуры «Два коридора, один пояс» и китайской инициативы «Один пояс, один путь».
Кроме того, в рамках форума президент Во Ван Тхыонг имел встречи со многими главами государств, правительств, генеральным секретарем ООН и руководителями ряда международных организаций. В ходе встреч все партнеры проявили уважение к роли и позиции Вьетнама, пожелали продвигать практическое сотрудничество с Вьетнамом, расширять и углублять содержание экономического и торгового сотрудничества, сотрудничества в сферах науки и техники, образования и обучения, культурных и межличностных обменов.
Министр Буй Тхань Шон отметил, что это первая двусторонняя встреча в качестве главы государства Вьетнама президента Во Ван Тхыонга с высшим руководителем Партии и государства Китая. Данная встреча Президента является продолжением серии контактных мероприятий на высоком уровне между лидерами двух Партий и стран с начала 2023 года по настоящее время в контексте празднования 15-летия создания рамок стратегического и всеобъемлющего сотрудничества и партнерства между Вьетнамом и Китаем. В частности, визит способствовал продолжению конкретизации результатов исторического визита Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в Китай в октябре 2022 года, сохранению восходящей тенденции и приданию нового положительного импульса стабильному и здоровому развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Китаем. Визит также повысил общую осведомленность об основных направлениях и мерах по развитию практического сотрудничества во всех областях, обе стороны договорились продолжать развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, укрепить стратегическую связь между рамками «Два коридора, один пояс» и «Один пояс, один путь», уделять больше внимания железнодорожным, автомобильным и пограничным инфраструктурным соединениям, способствуя обеспечению бесперебойных цепочек производства и поставок между двумя странами и регионом. В-третьих, обе стороны пришли к единому мнению о развитии традиционных дружественных отношений, укреплять благоприятное общественное мнение для развития двусторонних отношений. Высшие руководители обеих сторон договорились активизировать обмены и контакты по каналам партийной дипломатии, государственной дипломатии и народной дипломатии, между ведомствами, министерствами и приграничными населенными пунктами. Обе стороны подчеркнули важность и договорились содействовать скорейшей организации мероприятий народной дипломатии, таких как Вьетнамско-китайский народный форум, Вьетнамско-китайский молодежный фестиваль и Вьетнамско-китайская встреча дружбы, посредством чего усилить пропаганду среди народов двух стран, особенно молодого поколения, традиций дружбы двух Партий и двух стран.
Обе стороны также договорились продолжать серьезно реализовывать общее восприятие высших лидеров, соблюдать международное право, эффективно контролировать и адекватно разрешать разногласия, способствуя поддержанию мира и стабильности в регионе.