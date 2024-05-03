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Министр иностранных дел выступил на первой пленарной сессии заседания Совета министров ОЭСР 2024 года

Присутствуя на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже 2 и 3 мая, министр иностранных дел Буй Тхань Шон выступил с речью на первом пленарном заседании, тема которого была посвящена инклюзивной и устойчивой экономике и обществу.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон выступает на торжественной церемонии, посвященной 10-летию Региональной программы ОЭСР для Юго-Восточной Азии (SEARP), которая состоялась в рамках заседания Совета министров ОЭСР в Париже 2 и 3 мая. Фото: ВИА  
В своем выступлении он подчеркнул, что Вьетнам не стремится к росту любой ценой и всегда ставит в центр человека как субъекта и цель развития.

Буй Тхань Шон предложил ОЭСР взять на себя ведущую роль в развитии глобального сотрудничества, в частности в создании глобальной инновационной экосистемы, эффективно использующей двойные тенденции зеленого перехода и цифровой трансформации, с акцентом на инновации, искусственный интеллект и справедливый энергетический переход.

Он добавил, что необходимо создать механизмы обмена опытом и наращивания потенциала, чтобы помочь странам максимально раскрыть человеческий потенциал, задействовать факторы роста и способствовать инклюзивному процветанию, а также призвал страны ОЭСР оказывать финансовую, техническую и технологическую поддержку странам, не входящим в ОЭСР, в реализации стратегических прорывов, особенно в области человеческих ресурсов, инфраструктуры и институтов.

Глава МИД Вьетнама в качестве сопредседателя Региональной программы ОЭСР для Юго-Восточной Азии (SEARP) на 2022-2025 годы также выступил на торжественной церемонии, посвященной 10-летию программы, которая стала основным событием в рамках заседания министерского совета.Буй Тхань Шон высоко оценил дальновидность Японии, инициировавшей создание SEARP, которая стала самой успешной региональной программой ОЭСР за последнее десятилетие. Благодаря своему стратегически важному географическому положению и динамично развивающейся экономике страны Юго-Восточной Азии будут играть все более важную роль в содействии глобальному росту и решении проблем развития.

Премьер министр предположил, что в следующем десятилетии программа еще больше укрепит свою роль в качестве связующего звена для более глубокого и существенного вовлечения стран Юго-Восточной Азии в процессы глобального управления, особенно в таких областях, как зеленый переход, налоговое сотрудничество и ИИ. В результате регион станет местом назначения высококачественных инвестиционных потоков и будет способствовать проведению реформ, направленных на достижение высоких стандартов управления, экологичности и социальной гармонии.

В рамках встречи вьетнамская делегация также приняла участие в ряде других важных мероприятий, включая диалог на уровне министров в рамках Инклюзивного форума по подходам к смягчению последствий выбросов углерода (IFCMA) и мероприятие, посвященное безопасному, надежному и доверительному управлению ИИ.

Созданная в 1960 году, ОЭСР в настоящее время состоит из 38 членов, в основном развитых стран. Ее цель - укрепление экономического сотрудничества и координация политики стран-членов по вопросам экономики и развития.

С 2007 года ОЭСР значительно расширила сотрудничество с Юго-Восточной Азией, считая этот регион стратегическим приоритетом.

ВИА/ИЖВ

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