Министр иностранных дел выступил на первой пленарной сессии заседания Совета министров ОЭСР 2024 года

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон выступает на торжественной церемонии, посвященной 10-летию Региональной программы ОЭСР для Юго-Восточной Азии (SEARP), которая состоялась в рамках заседания Совета министров ОЭСР в Париже 2 и 3 мая. Фото: ВИА