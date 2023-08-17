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Министерство разрабатывает долгосрочную стратегию по экспорту риса и стабилизации рынка
По словам Чан Куок Тоана, запрет на экспорт со стороны Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и России, негативное влияние Эль-Ниньо и выход России из черноморской зерновой сделки оказали сильное влияние на мировое предложение риса, что вызвало обеспокоенность по поводу мировой продовольственной безопасности, а также повлияло на восстановление экономики многих стран, поскольку ситуация с инфляцией не улучшилась.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, в текущем году в стране было засеяно 7,1 млн га, урожайность составила около 43,1 млн тонн, что на 452 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. При такой урожайности, помимо удовлетворения внутренних потребностей, Вьетнам может экспортировать в этом году более 7,5 млн тонн. За первые семь месяцев за рубеж было отправлено 4,83 млн тонн.
В настоящее время Министерство промышленности и торговли продолжает тесно координировать свои действия с другими министерствами, отраслями и местными органами власти, отслеживая ситуацию на рынке и оперативно реагируя на трудности и проблемы соответствующих предприятий, чтобы предложить решения по устранению препятствий и облегчению экспортной деятельности риса с настоящего момента и до конца текущего года, сказал чиновник.
Министерство будет координировать работу с соответствующими ведомствами по реализации программ продвижения торговли как в традиционной, так и в онлайновой форме в соответствии с новой ситуацией для повышения ценности вьетнамской рисовой продукции.
В то же время оно будет координировать свои действия с Министерством иностранных дел и Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов, чтобы хорошо использовать преференциальные механизмы подписанных соглашений о свободной торговле (ССТ) для активных переговоров с иностранными партнерами с целью диверсификации экспортных рынков, занятия новых и потенциальных рынков, а также повышения конкурентоспособности Вьетнама.
Будут даны рекомендации и оказана поддержка торговцам и экспортерам в совершенствовании их производственного и коммерческого потенциала, повышении их способности вести переговоры, подписывать и исполнять экспортные контракты, эффективно разрешать международные торговые споры.
Будут предприняты усилия по контролю за предложением и ценами, а также по предотвращению транспортировки и торговли рисом неизвестного происхождения, добавил Чан Куок Тоан.