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Министерство здравоохранения призывает к активным мерам против вируса Марбург
По данным департамента, по состоянию на 10 октября в Руанде в Восточной Африке было зарегистрировано 58 случаев заражения вирусом Марбург, 13 из которых закончились летальным исходом. Примечательно, что 70% случаев были связаны с медицинскими работниками.
Заболевание, вызываемое вирусом Марбург, считается опасным из-за высокой степени передачи и летальности, которая может достигать 88%. В настоящее время вакцины или специфического лечения не существует.
Во Вьетнаме это заболевание классифицируется как инфекционное заболевание категории А в соответствии с Законом о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними.
Несколько стран, таких как Соединенные Штаты, Китай и Республика Корея, усилили медицинские меры на пограничных контрольно-пропускных пунктах для борьбы с распространением вируса Марбург.
Чтобы заблаговременно выявить потенциальный занос вируса Марбург во Вьетнам, Главное управление профилактической медицины направило срочное уведомление Институту Пастера, Международным карантинным центрам здравоохранения и центрам по контролю заболеваний (CDC) в городах и провинциях с просьбой сосредоточить усилия на осуществлении мер по выявлению и борьбе с этим заболеванием.
Международные центры санитарного карантина и CDC в каждом городе и провинции должны обновлять информацию о странах и регионах, в которых в настоящее время регистрируются случаи заболевания вирусом Марбург. Должностным лицам здравоохранения также поручено внимательно следить за лицами, нуждающимися в медицинском карантине, из этих районов, которые въезжают, следуют транзитом или импортируют товары через границы Вьетнама.
Ведомства также должны обеспечить, чтобы медицинский персонал и лица, контактировавшие с подозреваемыми или подтвержденными случаями, соблюдали меры индивидуальной защиты для предотвращения заражения среди медицинских работников и населения в целом.
При необходимости на пограничных контрольно-пропускных пунктах также должны быть подготовлены временные карантинные зоны для подозреваемых или подтвержденных случаев. Медицинских работников просят обеспечить готовность оборудования, дезинфицирующих средств и медикаментов к немедленному использованию в случае вспышки. Необходимо организовать обучение персонала медицинских карантинных учреждений по вопросам мониторинга и борьбы с вирусом Марбург, уделяя особое внимание мерам профилактики и контроля инфекции.
На пограничных контрольно-пропускных пунктах следует продолжать работу по информированию путешественников и населения о мерах профилактики. В течение 21 дня после въезда во Вьетнам люди должны немедленно обращаться в медицинские учреждения, если у них появляются симптомы или они подвергаются потенциальным факторам риска, связанным с вирусом.
Сотрудникам пограничных контрольно-пропускных пунктов следует пересмотреть и обновить свои планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на возможные вспышки вируса Марбург в сотрудничестве с местными органами здравоохранения и другими соответствующими учреждениями. Это должно включать организацию медицинского персонала, транспортировку подозреваемых зараженных или подтвержденных случаев и определение медицинских учреждений, способных обеспечить уход и лечение.
Министерство здравоохранения поручило Институту Пастера и Институту эпидемиологии провести обучение и оказать поддержку местным жителям в сборе и безопасной транспортировке медицинских образцов. Они также отвечают за получение образцов для подтверждения случаев заболевания вирусом Марбург на местах, укрепление потенциала в области тестирования и диагностики, а также за пересмотр и укрепление своих групп быстрого реагирования, чтобы быть готовыми к подозрительным или подтвержденным случаям заболевания на местном уровне.
Доктор До Зуй Кыонг, директор Центра тропических болезней ханойской больницы «Бать Май», сказал, что вирус Марбург относится к тому же семейству, что и вирус Эбола. Он передается людям через плодовых летучих мышей, которые выступают в качестве промежуточных хозяев.
Люди могут заразиться при контакте или вдыхании выделений или мочи этих летучих мышей.
Вирус Марбург также может передаваться от человека к человеку при тесном контакте и через биологические жидкости, включая кровь, мочу, слюну, рвотные массы, грудное молоко, сперму или околоплодные воды. Вирус также может передаваться в лабораторных условиях или при уходе медицинских работников за инфицированными пациентами. Однако вирус Марбурга передается нелегко. В основном он передается при прямом контакте. Передача может происходить воздушно-капельным путем, но только при очень тесном контакте.
Клинические признаки болезни, вызванной вирусом Марбург, трудно диагностировать, так как их можно спутать с другими эндемичными заболеваниями в регионе. Например, в африканских странах его можно спутать с такими заболеваниями, как брюшной тиф, желтая лихорадка или Эбола, сказал он.
Инкубационный период заболевания обычно составляет от двух до 21 дня. Вначале пациенты могут испытывать такие симптомы, как внезапная лихорадка, озноб, головные боли, боли в мышцах и ломота во всем теле. На пятый день болезни может появиться сыпь или ощущение жжения. Другие симптомы могут включать боль в груди, животе, тошноту, боль в горле, диарею и желтуху (пожелтение глаз).
У пациентов также могут наблюдаться кровотечения или бред, а в конечном итоге - шок, который может привести к печеночной недостаточности, полиорганной недостаточности и смерти. В настоящее время не существует специальной вакцины или противовирусных препаратов для лечения болезни, вызванной данным вирусом. Пациенты должны быть строго изолированы.
Основным методом лечения является поддерживающая терапия, включающая такие меры, как остановка кровотечения и восстановление электролитного баланса. В случаях полиорганной недостаточности пациентам может потребоваться кислород и интенсивная терапия.