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Министерства общественной безопасности Вьетнама и Лаоса укрепляют сотрудничество
По его словам, поскольку ситуация в мире и регионе продолжает развиваться сложным образом с множеством непредсказуемых и нестабильных факторов, которые непосредственно влияют на национальное строительство и оборону в каждой стране, два министерства должны укреплять свое сотрудничество для надежной защиты национальной безопасности, а также поддержания социального порядка и безопасности в каждой стране.
По словам То Лама, два министерства поддерживают тесную координацию и оказывают друг другу поддержку в предотвращении и борьбе с преступностью, а также на многосторонних форумах по сотрудничеству. Безопасность и порядок в каждой стране гарантированы, а позиции Вьетнама и Лаоса признаны международным сообществом.
Министр предложил, чтобы лаосский чиновник в своей новой должности продолжал продвигать результаты, достигнутые обеими сторонами, и тесно координировал свои действия с ведомствами Министерства общественной безопасности Вьетнама для эффективного внедрения программ и планов сотрудничества между двумя министерствами.
В свою очередь, Кхонси Наовалат отметил плодотворное сотрудничество между двумя министерствами в последнее время, особенно в области предотвращения преступности и борьбы с ней для обеспечения безопасности и порядка в каждой стране.
Он подтвердил, что на своем новом посту продолжит работать в качестве связующего звена, способствуя укреплению особой дружбы между двумя странами, а также между двумя министерствами на благо народов двух стран.