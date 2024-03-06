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НОВОСТИ

Министерства общественной безопасности Вьетнама и Лаоса укрепляют сотрудничество

5 марта министр общественной безопасности генерал То Лам устроил в Ханое прием для Кхонси Наовалата, главы представительства Министерства общественной безопасности Лаоса во Вьетнаме.
  Министр общественной безопасности генерал То Лам (справа) принимает Кхонси Наовалата, главу представительства министерства общественной безопасности Лаоса во Вьетнаме, 5 марта. Фото: ВИA  
Министр То Лам поздравил Кхонси НаоВалата с назначением на должность главы представительства и пожелал, чтобы он справился со всеми задачами на новом посту.

По его словам, поскольку ситуация в мире и регионе продолжает развиваться сложным образом с множеством непредсказуемых и нестабильных факторов, которые непосредственно влияют на национальное строительство и оборону в каждой стране, два министерства должны укреплять свое сотрудничество для надежной защиты национальной безопасности, а также поддержания социального порядка и безопасности в каждой стране.

По словам То Лама, два министерства поддерживают тесную координацию и оказывают друг другу поддержку в предотвращении и борьбе с преступностью, а также на многосторонних форумах по сотрудничеству. Безопасность и порядок в каждой стране гарантированы, а позиции Вьетнама и Лаоса признаны международным сообществом.

Министр предложил, чтобы лаосский чиновник в своей новой должности продолжал продвигать результаты, достигнутые обеими сторонами, и тесно координировал свои действия с ведомствами Министерства общественной безопасности Вьетнама для эффективного внедрения программ и планов сотрудничества между двумя министерствами.

В свою очередь, Кхонси Наовалат отметил плодотворное сотрудничество между двумя министерствами в последнее время, особенно в области предотвращения преступности и борьбы с ней для обеспечения безопасности и порядка в каждой стране.

Он подтвердил, что на своем новом посту продолжит работать в качестве связующего звена, способствуя укреплению особой дружбы между двумя странами, а также между двумя министерствами на благо народов двух стран.

ВИА/ИЖВ

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