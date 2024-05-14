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Миллион человек пройдут медицинское обследование с помощью платформы искусственного интеллекта

Один миллион человек пройдет обследование на наличие заболеваний с помощью платформы искусственного интеллекта (ИИ) в рамках волонтерской программы по охране здоровья населения, организованной Центральным комитетом Федерации молодежи Вьетнама (VYF) и Ассоциацией молодых врачей Вьетнама (VYPA), сообщили на пресс-конференции 13 мая в Ханое. Около 100 000 человек по всей стране получат прямые медицинские консультации и обследования в рамках программы с мая по октябрь этого года, в которой, как ожидается, примут участие 20 000 молодых врачей.
VYPA надеется, что предоставление информации о неинфекционных заболеваниях на онлайн-платформах привлечет около миллиарда просмотров.

Миллион молодых людей получит советы по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, а не менее 1000 малообеспеченных людей, пациентов и детей получат финансовую поддержку или бесплатную медицинскую помощь.
Кроме того, в программу будет включено множество новых мероприятий, ориентированных на этнические меньшинства. Как и планировалось, более 100 000 человек по всей стране продолжат проходить обследования на предмет заболеваний легких, включая рентген и компьютерную томографию. В частности, они смогут пройти обследование на наличие легочных заболеваний и рака легких, отправив информацию и рентгеновские снимки на платформу искусственного интеллекта, которой управляет VYPA.

В рамках поездки была проведена программа по обследованию сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний почек для 20 000 человек в Национальной больнице эндокринологии и больнице Батьмай в Ханое, больнице Тхонгнят в Хошимине и больницах провинции Биньзыонг. Будут организованы и другие мероприятия, такие как медицинские осмотры и программы вручения подарков малообеспеченным работникам, передача миллиона коробок витаминно-минеральных добавок Berocca тем, кто придет на медицинский осмотр.

По словам заместителя председателя VYF Нгуен Хыу Ту, это крупнейшая программа добровольного медицинского обследования, когда-либо проводившаяся силами медицинской молодежи, которая демонстрирует дух волонтерства в интересах общества.

На церемонии открытия, намеченной на 18 мая, организаторы планируют провести обследование более 2000 человек в Ханое, включая основные анализы крови, рентген грудной клетки, УЗИ, электрокардиограмму и скрининг на специфические заболевания.

ВИА/ИЖВ

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