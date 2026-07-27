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НОВОСТИ

МИД сообщил о спасательных работах после затопления судна «Кхойнгуен 18» в море

Судно «Кхойнгуен 18», на борту которого находились 62 человека, затонуло во время выполнения рейса в сложных погодных условиях в Восточном море, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг со ссылкой на информацию компетентных органов.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: VNA
Отвечая 26 июля на вопрос журналиста о морском происшествии с судном «Кхой Нгуен 18», Фам Тху Ханг сообщила, что сразу после инцидента в район бедствия были направлены вьетнамские поисково-спасательные силы.

При поддержке китайских поисково-спасательных подразделений, задействовавших корабли и вертолеты, а также находившихся поблизости судов Вьетнам развернул масштабную поисково-спасательную операцию. К полудню 26 июля живыми были спасены 45 человек.

Поисковые работы продолжаются. Спасательные силы и рыболовные суда ведут поиск пропавших без вести и находятся в полной готовности оказать всю необходимую помощь гражданам, оказавшимся в бедствии.

Компетентные органы также регулярно информируют семьи пострадавших о ходе поисковой операции и последующих мерах, направленных на безопасную доставку спасенных людей на берег.

«Мы искренне признательны соответствующим силам Китая за оперативную поддержку поисково-спасательных усилий Вьетнама и надеемся, что обе стороны продолжат тесно взаимодействовать для поиска лиц, все еще числящихся пропавшими без вести», заявила Фам Тху Ханг.


ИЖВ/ВИА

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По данным Национального руководящего комитета по поиску, эксгумации и установлению личности останков павших бойцов (Руководящий комитет 515), по состоянию на 25 июля в рамках кампании «500 дней и ночей» были обнаружены и эксгумированы останки 1 488 павших бойцов. Из них 466 были найдены на территории Вьетнама, 174 – в Лаосе и 850 – в Камбодже. Кроме того, были обнаружены семь братских захоронений павших бойцов, в том числе пять захоронений в провинции Туенкуанг, содержащих останки 23 павших бойцов, а также в районе парка Ле Тхи Риенг (Хошимин) были обнаружены останки 103 павших бойцов и ещё два братских захоронения павших бойцов.
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