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МИД сообщил о спасательных работах после затопления судна «Кхойнгуен 18» в море
При поддержке китайских поисково-спасательных подразделений, задействовавших корабли и вертолеты, а также находившихся поблизости судов Вьетнам развернул масштабную поисково-спасательную операцию. К полудню 26 июля живыми были спасены 45 человек.
Поисковые работы продолжаются. Спасательные силы и рыболовные суда ведут поиск пропавших без вести и находятся в полной готовности оказать всю необходимую помощь гражданам, оказавшимся в бедствии.
Компетентные органы также регулярно информируют семьи пострадавших о ходе поисковой операции и последующих мерах, направленных на безопасную доставку спасенных людей на берег.
«Мы искренне признательны соответствующим силам Китая за оперативную поддержку поисково-спасательных усилий Вьетнама и надеемся, что обе стороны продолжат тесно взаимодействовать для поиска лиц, все еще числящихся пропавшими без вести», заявила Фам Тху Ханг.