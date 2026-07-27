МИД сообщил о спасательных работах после затопления судна «Кхойнгуен 18» в море

Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: VNA



При поддержке китайских поисково-спасательных подразделений, задействовавших корабли и вертолеты, а также находившихся поблизости судов Вьетнам развернул масштабную поисково-спасательную операцию. К полудню 26 июля живыми были спасены 45 человек.



Поисковые работы продолжаются. Спасательные силы и рыболовные суда ведут поиск пропавших без вести и находятся в полной готовности оказать всю необходимую помощь гражданам, оказавшимся в бедствии. Отвечая 26 июля на вопрос журналиста о морском происшествии с судном «Кхой Нгуен 18», Фам Тху Ханг сообщила, что сразу после инцидента в район бедствия были направлены вьетнамские поисково-спасательные силы.При поддержке китайских поисково-спасательных подразделений, задействовавших корабли и вертолеты, а также находившихся поблизости судов Вьетнам развернул масштабную поисково-спасательную операцию. К полудню 26 июля живыми были спасены 45 человек.Поисковые работы продолжаются. Спасательные силы и рыболовные суда ведут поиск пропавших без вести и находятся в полной готовности оказать всю необходимую помощь гражданам, оказавшимся в бедствии.

Компетентные органы также регулярно информируют семьи пострадавших о ходе поисковой операции и последующих мерах, направленных на безопасную доставку спасенных людей на берег.



«Мы искренне признательны соответствующим силам Китая за оперативную поддержку поисково-спасательных усилий Вьетнама и надеемся, что обе стороны продолжат тесно взаимодействовать для поиска лиц, все еще числящихся пропавшими без вести», заявила Фам Тху Ханг.



