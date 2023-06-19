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Меры, направленные на облегчение доступа предприятий к кредитам

19 июня в Ханое состоялась конференция, на которой обсуждались решения по облегчению доступа предприятий к кредитам и стимулированию освоения капитала.
  С напутствующей речью выступил заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай. Фото: ВИА  
В мероприятии под председательством заместителя премьер-министра Ле Минь Кхая приняли участие представители Государственного банка Вьетнама, министерств, секторов, 10 коммерческих банков и пяти торговых ассоциаций.

Ле Минь Кхай сказал, что благодаря решительному руководству правительства и премьер-министра макроэкономика остается стабильной, инфляция контролируется, сохраняются основные экономические балансы, а фискальная и денежно-кредитная политика стабилизируются.

По его словам, необходимо принять дополнительные меры, чтобы помочь предприятиям получить доступ к капиталу, тем самым способствуя росту и достижению целей социально-экономического развития в 2023 году, а также в период с 2021 по 2025 год.

Чиновник коснулся элементов, влияющих на доступ и освоение капитала, которые связаны с политикой, кредитные и инвестиционные планы предприятий, финансово-хозяйственное и производственное положение предприятий, и процентные ставки.

Он подчеркнул роль коммерческих банков, которые напрямую взаимодействуют с бизнесом и заемщиками, отметив, что коммерческие банки также должны обратить внимание на создание благоприятных условий для доступа бизнеса к капиталу.

Заместитель управляющего центрального банка Дао Минь Ту подчеркнул усилия банка по проведению денежно-кредитной политики в первые пять месяцев 2023 года, отметив, что в своей работе банк сочетает теорию и практику для поддержки экономики и бизнеса.

Он также выделил конкретные меры по облегчению доступа предприятий и частных лиц к кредитам, заявив, что банк потребовал от кредитных организаций облегчить инвесторам проектов в сфере недвижимости и покупателям жилья доступ к кредитам, когда они отвечают всем требованиям, и сосредоточиться на выделении средств на проекты в сфере недвижимости, которые соответствуют требованиям законодательства и имеют возможность своевременно погашать кредиты.

Кредитным организациям также предписано рассмотреть возможность предоставления кредитов инвесторам, строительным подрядчикам, покупателям жилья и поставщикам строительных материалов с целью увеличения оборота капитала и ликвидности на рынке недвижимости, добавил чиновник.

Банк внедрил политику изменения сроков погашения, продвигая программы по установлению связей между банками и предприятиями и принимая меры, чтобы помочь малым и средним предприятиям и кооперативам получить доступ к кредитным программам, а также решить проблемы, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор.

ВИА/ИЖВ

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