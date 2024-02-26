Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Мальтой

Посольство Вьетнама в Италии и на Мальте с 21 по 23 февраля провело в столице Мальты Валетте мероприятия, посвященные 50-летию установления вьетнаммско-мальтийских дипломатических связей.
  Президент Мальты Джордж Велла принимает посла Вьетнама в Италии и на Мальте Зыонг Кхай Хынга и вьетнамскую делегацию во дворце Сан Антон. Фото: ВИA  
Принимая посла Вьетнама в Италии и на Мальте Зыонг Кхай Хынга во дворце Сан Антон, президент Мальты Джордж Велла выразил свое восхищение и поддержку координации между посольством Вьетнама и партнерами Мальты в организации мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений двух стран, что способствует укреплению дружбы и политического доверия, а также укреплению экономических и культурных отношений и обмена между людьми между Вьетнамом и Мальтой.

Посол Зыонг Кхай Хынг отметил, что мероприятия направлены на укрепление традиционной дружбы между двумя странами, а также на использование потенциальных возможностей сотрудничества во всех областях.

21 февраля в Национальном кинотеатре "Спазью Креаттив" состоялся "День вьетнамского кино", в рамках которого был показан фильм "Желтые цветы на зеленой траве" режиссера Виктора Ву.

Фильм был единственным представителем Вьетнама на Международном кинофестивале TIFF Kids, который является частью престижного Международного кинофестиваля в Торонто в апреле 2016 года. Фильм получил награду за лучший фильм на втором Международном кинофестивале "Шелковый путь" и "Золотого змея" на Вьетнамском кинофестивале в 2015 году.

Выступая на мероприятии, посол посол Зыонг Кхай Хынг подчеркнул, что помимо экономического и политического сотрудничества, культура, образование, туризм, кинематограф и художественные обмены служат мостом, помогающим улучшить взаимопонимание и укрепить традиционную дружбу между народами двух стран.

От имени министра национального наследия, искусства и местного самоуправления Мальты Оуэна Бонничи исполнительный председатель Мальтийского совета искусств Альберт Маршалл передал поздравления участникам мероприятия, подчеркнув при этом значимость Дня вьетнамского кино на Мальте.

Между тем, 22 февраля посольство Вьетнама совместно с экономическими ведомствами Мальты организовало вьетнамско-мальтийский форум по сотрудничеству.

Делегаты форума высоко оценили потенциал сотрудничества между двумя странами в контексте динамичного экономического развития обеих сторон. Они внесли конкретные предложения по активизации сотрудничества двух стран, особенно в таких областях торговли, как производство обуви и одежды, мореплавание, морская экономика, финансы, обучение английскому языку, туризм, здравоохранение и экспорт рабочей силы.

Во время своей рабочей поездки на Мальту посол Зыонг Кхай Хынг посетил и пообщался с директором Международного института морского права (IMLI) Международной морской организации (IMO), расположенного на Мальте. Он пожелал IMLI продолжать поддерживать обучение и укрепление потенциала Вьетнама путем предоставления стипендий и сотрудничества в организации специальных курсов профессиональной подготовки.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС принял участие в церемонии открытия Месяца молодежи и фестиваля посадки деревьев

Председатель НС принял участие в церемонии открытия Месяца молодежи и фестиваля посадки деревьев

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ 25 февраля принял участие в церемонии, посвященной открытию Месяца молодежи 2024 года и фестивалю посадки деревьев на территории исторического памятника национального значения Чыонгбон в уезде Долыонг центральной провинции Нгеан.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top