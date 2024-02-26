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Мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Мальтой
Посол Зыонг Кхай Хынг отметил, что мероприятия направлены на укрепление традиционной дружбы между двумя странами, а также на использование потенциальных возможностей сотрудничества во всех областях.
21 февраля в Национальном кинотеатре "Спазью Креаттив" состоялся "День вьетнамского кино", в рамках которого был показан фильм "Желтые цветы на зеленой траве" режиссера Виктора Ву.
Фильм был единственным представителем Вьетнама на Международном кинофестивале TIFF Kids, который является частью престижного Международного кинофестиваля в Торонто в апреле 2016 года. Фильм получил награду за лучший фильм на втором Международном кинофестивале "Шелковый путь" и "Золотого змея" на Вьетнамском кинофестивале в 2015 году.
Выступая на мероприятии, посол посол Зыонг Кхай Хынг подчеркнул, что помимо экономического и политического сотрудничества, культура, образование, туризм, кинематограф и художественные обмены служат мостом, помогающим улучшить взаимопонимание и укрепить традиционную дружбу между народами двух стран.
От имени министра национального наследия, искусства и местного самоуправления Мальты Оуэна Бонничи исполнительный председатель Мальтийского совета искусств Альберт Маршалл передал поздравления участникам мероприятия, подчеркнув при этом значимость Дня вьетнамского кино на Мальте.
Между тем, 22 февраля посольство Вьетнама совместно с экономическими ведомствами Мальты организовало вьетнамско-мальтийский форум по сотрудничеству.
Делегаты форума высоко оценили потенциал сотрудничества между двумя странами в контексте динамичного экономического развития обеих сторон. Они внесли конкретные предложения по активизации сотрудничества двух стран, особенно в таких областях торговли, как производство обуви и одежды, мореплавание, морская экономика, финансы, обучение английскому языку, туризм, здравоохранение и экспорт рабочей силы.
Во время своей рабочей поездки на Мальту посол Зыонг Кхай Хынг посетил и пообщался с директором Международного института морского права (IMLI) Международной морской организации (IMO), расположенного на Мальте. Он пожелал IMLI продолжать поддерживать обучение и укрепление потенциала Вьетнама путем предоставления стипендий и сотрудничества в организации специальных курсов профессиональной подготовки.