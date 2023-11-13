Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Мероприятие VietChallenge отдает должное духу вьетнамских стартапов

Дух стартапов Вьетнама был отмечен на мероприятии, недавно проведенном в штаб-квартире Nasdaq в Нью-Йорке, США, VietChallenge, некоммерческой организацией, возглавляемой вьетнамскими профессионалами и предпринимателями в США. Sang Coffee, GeneStory, GreenJoy и Tubudd были четырьмя вьетнамскими стартапами, удостоенными чести присутствовать на мероприятии.

Выступая на мероприятии, посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, выразил свою твердую уверенность в том, что вьетнамские предприниматели продолжат вносить вклад в развитие инвестиционных и деловых связей между Вьетнамом и США.

Тем временем исполнительный вице-президент Marvel Optical и соучредитель Inphi Лой Нгуен рассказал о том, как его стартап стал ведущим предприятием в полупроводниковой промышленности США.

Основатели таких известных компаний, как LovePop, Cellens и IvyLinks, поделились своим ценным опытом создания стартапов, вдохновив молодых предпринимателей.

Эмили Поллак, руководитель отдела розничных операций в США компании Republic, поделилась своим опытом в области мобилизации капитала, помогая стартапам глубже понять методы и стратегии поиска финансовых ресурсов.

Помимо чествования вьетнамских стартапов, мероприятие стало площадкой для обмена знаниями и опытом между поколениями предпринимателей, открывая возможности для развития вьетнамского стартап-сообщества во всем мире.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top