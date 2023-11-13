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Мероприятие VietChallenge отдает должное духу вьетнамских стартапов
Выступая на мероприятии, посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, выразил свою твердую уверенность в том, что вьетнамские предприниматели продолжат вносить вклад в развитие инвестиционных и деловых связей между Вьетнамом и США.
Тем временем исполнительный вице-президент Marvel Optical и соучредитель Inphi Лой Нгуен рассказал о том, как его стартап стал ведущим предприятием в полупроводниковой промышленности США.
Основатели таких известных компаний, как LovePop, Cellens и IvyLinks, поделились своим ценным опытом создания стартапов, вдохновив молодых предпринимателей.
Эмили Поллак, руководитель отдела розничных операций в США компании Republic, поделилась своим опытом в области мобилизации капитала, помогая стартапам глубже понять методы и стратегии поиска финансовых ресурсов.
Помимо чествования вьетнамских стартапов, мероприятие стало площадкой для обмена знаниями и опытом между поколениями предпринимателей, открывая возможности для развития вьетнамского стартап-сообщества во всем мире.