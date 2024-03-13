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Между Вьетнамом и Северными странами остается ещё множество возможностей для сотрудничества

12 марта заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг заявил, что сотрудничество между Вьетнамом и странами Северной Европы имеет широкие возможности, так как они обладают преимуществами для поддержки и дополнения друг друга во многих областях.
  Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг выступает на конференции руководителей скандинавских компаний, инвестирующих во Вьетнам. Фото: ВИA  
Выступая на конференции руководителей скандинавских компаний, инвестирующих во Вьетнам, заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг выразил надежду, что крупные корпорации и компании из Северного региона, обладающие опытом, силой и репутацией, будут продолжать оказывать поддержку и сопровождать правительство и предприятия Вьетнама. Он ожидает, что они будут находить прорывные, творческие, современные решения, использовать возможности и расширять инвестиционное сотрудничество в тех областях, где обе стороны имеют сильные стороны и потенциал.

Заместитель премьер-министра Вьетнама также выразил надежду, что скандинавские инвесторы помогут правительству Вьетнама продолжить совершенствование институтов, механизмов и политик, направленных на стимулирование предприятий к применению устойчивых бизнес-моделей, развитию новых отраслей, а также цифровой, зеленой и циркулярной экономики.

Заместитель премьер-министра также попросил скандинавские корпорации и предприятия развивать сотрудничество в тех направлениях, в которых они сильны и в которых Вьетнам нуждается, таких как финансы и банковское дело, зеленая промышленность, образование и обучение, а также здравоохранение.

В духе "гармонизации выгод и разделения рисков" правительство Вьетнама всегда будет сопровождать, поддерживать и создавать благоприятные условия для деловых кругов в целом и иностранных инвесторов в частности, в том числе из Северного региона, для ведения успешного, устойчивого и долгосрочного бизнеса во Вьетнаме, подтвердил заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг.

По этому случаю заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг разъяснил вопросы, которые волнуют корпорации и предприятия Северной Европы, касающиеся административных реформ, электроснабжения, развития сельского хозяйства, подготовки человеческих ресурсов и дипломатических отношений Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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