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Между Вьетнамом и Северными странами остается ещё множество возможностей для сотрудничества
Заместитель премьер-министра Вьетнама также выразил надежду, что скандинавские инвесторы помогут правительству Вьетнама продолжить совершенствование институтов, механизмов и политик, направленных на стимулирование предприятий к применению устойчивых бизнес-моделей, развитию новых отраслей, а также цифровой, зеленой и циркулярной экономики.
Заместитель премьер-министра также попросил скандинавские корпорации и предприятия развивать сотрудничество в тех направлениях, в которых они сильны и в которых Вьетнам нуждается, таких как финансы и банковское дело, зеленая промышленность, образование и обучение, а также здравоохранение.
В духе "гармонизации выгод и разделения рисков" правительство Вьетнама всегда будет сопровождать, поддерживать и создавать благоприятные условия для деловых кругов в целом и иностранных инвесторов в частности, в том числе из Северного региона, для ведения успешного, устойчивого и долгосрочного бизнеса во Вьетнаме, подтвердил заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг.
По этому случаю заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг разъяснил вопросы, которые волнуют корпорации и предприятия Северной Европы, касающиеся административных реформ, электроснабжения, развития сельского хозяйства, подготовки человеческих ресурсов и дипломатических отношений Вьетнама.