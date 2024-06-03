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НОВОСТИ

Международный круизный лайнер доставил в Вунгтау более 2000 туристов

2 июня круизный лайнер Resorts World One с 1138 членами экипажа и 2128 пассажирами разных национальностей на борту пришвартовался к острову Кондао в южной провинции Бариа-Вунгтау.

 

Это уже второй международный круизный лайнер, который принимает популярное туристическое направление с начала года.

За 10 часов пребывания в Кондао пассажиры посетили местные экологические и духовные достопримечательности, где осмотрели инкубатор черепашьих яиц и мангровые леса, а также полюбовались кораллами и покатались на каяках.
Майкл Го, президент сингапурской компании Resorts World Cruises, отметил, что Кондао - одно из немногих мест, где до сих пор сохранилась поэтическая и богатая природная красота, музеи, исторические памятники и гостеприимные люди. 

Выбрав Кондао в качестве нового направления в путешествии Resorts World One, компания стремится предоставить международным туристам уникальные впечатления и возможности для знакомства с самыми нетронутыми местами во Вьетнаме, сказал он.

Нгуен Тхань Нам, генеральный директор компании Saigontourist, которая обслуживала пассажиров круизного лайнера в Кондао, сказал, что его фирма стремится расширить использование международного рынка круизных туристов класса люкс во Вьетнаме.

Успешный прием круизного лайнера Resorts World One во Вьетнаме в целом и в Кондао в частности открывает возможности для продвижения имиджа и подтверждения привлекательности направления и способности Вьетнама привлекать международных посетителей, отметил он.

Resorts World One отправился из Сингапура 30 мая, чтобы начать свое пятидневное путешествие по Юго-Восточной Азии. 1 июня он прибыл в порт Каймеп-Тхивай и доставил пассажиров для знакомства с Бариа-Вунгтау и Хошимином. Он вернется в Сингапур 4 июня.

ВИА/ИЖВ

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