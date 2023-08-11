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Международный день молодежи: «Зеленые» навыки для молодого поколения

Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме подчеркнула, что вьетнамская молодежь должна повышать свои знания и осваивать «зеленые» навыки для присоединения к рабочей силе и содействия развитию «зеленой» экономики. Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме подчеркнула, что вьетнамская молодежь должна повышать свои знания и осваивать «зеленые» навыки для присоединения к рабочей силе и содействия развитию «зеленой» экономики.

Утром 11 августа в Ханое представительство ООН во Вьетнаме организовало празднование Международного дня молодежи (12 августа).

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел Вьетнама, Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина и более 50 представителей вьетнамской молодежи.

В этом году церемония празднования Международного дня молодежи прошла под девизом «Стремление к устойчивому будущему: зеленые навыки для молодежи», подчеркивая важность развития «зеленых навыков» среди молодежи в стремлении к более светлому, «зеленому» и устойчивому будущему Вьетнама.

На фоне изменения климата в мире начинается «зеленый переход». Это открывает перед молодым поколением новые возможности для содействия развитию экономики.

К 2030 году «зеленый переход» создаст 8,4 миллиона рабочих мест для молодежи. Чтобы владеть своим будущим и вносить свой вклад в развитие «зеленой» экономики, молодежь должна развивать свои «зеленые» навыки – практические инструменты и знания, которые позволяют им эффективно использовать преимущества экологически чистых технологий, а также принимать экологически сознательные решения в своей работе и личной жизни.

В рамках двух «круглых столов» и интерактивных мероприятий, которые состоялись в гибридном формате, представители молодежи и заинтересованные стороны приняли участие в значимых беседах по образованию и применению «зеленых» навыков.

Выступая на церемонии празднования, постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамесис подчеркнула, что на данный момент мы не можем удовлетворять растущий спрос на «зеленые» навыки. К 2030 году 60% молодых людей смогут не обладать необходимыми навыками для самоусовершенствования на фоне «зеленой» экономики.

«Мы должны решить эту проблему и обеспечить всем равный доступ к «зеленым» навыкам», - отметила Полин Тамесис в своем выступлени на церемонии.

По словам постоянного представителя Программы развития ООН во Вьетнаме Рамлы Халиди, когда Вьетнам стремится к справедливому энергетическому переходу и будущему с нулевыми выбросами, очень важно осуществлять трансформацию рабочей силы для содействия развитию «зеленой» и низкоуглеродной экономики.

Постоянный представитель ПРООН подчеркнула, что вьетнамская молодежь должна повышать свои знания и осваивать «зеленые» навыки для присоединения к данной рабочей силе.

««Зеленые» навыки открывают перед молодыми людьми новые возможности для внесения вклада в более устойчивое развитие общества. Я ожидаю успехов, которые наша молодежь может достичь за счет применения данных навыков», - отметила представитель вьетнамской молодежи, первая вице-мисс Мира Вьетнама Ле Нгуен Бао Нгок.

ИЖВ/ВИА

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