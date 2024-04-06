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Международные СМИ хвалят туристические прелести Вьетнама
Ранее в рейтинге Readers' Choice Awards 2024 для Азиатско-Тихоокеанского региона журнала DestinAsian Фукуок занял 6-е место среди 10 лучших островов региона. Голосование проводилось на основе оценок экспертов и туристов с учетом таких критериев, как привлекательность, впечатления, дружелюбие местных жителей, кухня, транспорт, инфраструктура, удобное авиасообщение и цены.
В 2024 году по версии TripAdvisor Travelers' Choice Awards – "Лучшее из лучших направлений" - бухта Халонг (3-е место) и Сапа (5-е) вошли в список 25 лучших туристических направлений мира по версии TripAdvisor.
Тем временем сайт Yahoo! Finance назвал город Хюэ в центральной провинции Тхыатхиен Хюэ одним из 20 самых недооцененных туристических направлений в Азии.
Не только направления, но и некоторые блюда вьетнамской кухни были упомянуты международными СМИ. Среди них – Баньми (хлеб), возглавивший список 100 лучших сэндвичей в мире, составленный кулинарным сайтом TasteAtlas в прошлом месяце.