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НОВОСТИ

Международные СМИ хвалят туристические прелести Вьетнама

Наряду с многообещающим ростом числа туристов, вьетнамские направления также высоко оцениваются международными СМИ, что помогает им привлечь широкий круг путешественников по всему миру.
  Залив Халонг. Фото: ВИА  
По информации Национальной администрации по туризму Вьетнама, австралийская газета The Sydney Morning Herald опубликовала статью о важности устойчивого туризма, представив список из 20 видов отдыха, оказывающих положительное влияние на окружающую среду, экологию и средства к существованию местных жителей. Среди них - треккинговые туры по признанному ЮНЕСКО геопарку Нон Ныок Као Банг в северной провинции Вьетнама Каобанг.

Ранее в рейтинге Readers' Choice Awards 2024 для Азиатско-Тихоокеанского региона журнала DestinAsian Фукуок занял 6-е место среди 10 лучших островов региона. Голосование проводилось на основе оценок экспертов и туристов с учетом таких критериев, как привлекательность, впечатления, дружелюбие местных жителей, кухня, транспорт, инфраструктура, удобное авиасообщение и цены.

В 2024 году по версии TripAdvisor Travelers' Choice Awards – "Лучшее из лучших направлений" - бухта Халонг (3-е место) и Сапа (5-е) вошли в список 25 лучших туристических направлений мира по версии TripAdvisor.

Тем временем сайт Yahoo! Finance назвал город Хюэ в центральной провинции Тхыатхиен Хюэ одним из 20 самых недооцененных туристических направлений в Азии.

Не только направления, но и некоторые блюда вьетнамской кухни были упомянуты международными СМИ. Среди них – Баньми (хлеб), возглавивший список 100 лучших сэндвичей в мире, составленный кулинарным сайтом TasteAtlas в прошлом месяце.

ИЖВ/ВИА

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