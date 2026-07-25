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Международная премия мира имени Льва Толстого 2026 года присуждена Генсекретарю, Президенту То Ламу
Как сообщает корреспондент ВИА в России, председатель Совета жюри, генеральный директор Большого театра, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра (Санкт-Петербург), народный артист России Валерий Гергиев, принявший участие в заседании в онлайн-формате из Санкт-Петербурга, подчеркнул, что Вьетнам стал одной из наиболее динамично развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, сохранив при этом свою самобытную культуру в многообразии мировых цивилизаций. Члены Совета жюри Международной премии мира имени Льва Н. Толстого особо отметили вклад вьетнамского лидера в строительство страны, продвижение идеалов справедливости в мире, уважение международного права, а также популяризацию миролюбивых, гуманистических традиций и культуры диалога, присущих КПВ, Правительству и народу Вьетнама.
Они также особо отметили успехи Вьетнама в области развития и международной интеграции. Страна, которая в годы войны была практически полностью разрушена, сумела восстановиться и продемонстрировать впечатляющие темпы экономического роста, став настоящим источником вдохновения для многих народов мира, стремящихся к миру и развитию. Именно за эти достижения все члены Совета жюри единогласно проголосовали за присуждение Международной премии мира имени Льва Толстого 2026 года высшему руководителю Вьетнама — Генсекретарю, Президенту То Ламу, рассматривая это как признание его вклада в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами.
Премия мира имени Льва Н. Толстого присуждается в третий раз. В 2024 году её первым лауреатом стал Африканский союз за значительный вклад в укрепление мира. В 2025 году премии были удостоены Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Лауреатов определяет Международный совет, в состав которого входят авторитетные политические, общественные и культурные деятели из Аргентины, Беларуси, Индии, Китая, Российской Федерации, Франции, Южно-Африканской Республики и Японии.
Церемония вручения Международной премии мира имени Льва Толстого 2026 года Генсекретарю, Президенту То Ламу состоится в соответствующее время.