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Международная интеграция стимулирует экономический рост Вьетнама
Во время своего визита во Вьетнам в мае 2023 года Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила впечатляющие темпы экономического роста и торговли Вьетнама в условиях глобальных встречных ветров, преобладающих в мировой экономике.
Она назвала Вьетнам ярким примером экономического роста, основанного на достижениях международной экономической интеграции, которые способствовали развитию торговли, инвестиций, а также успешному участию страны в глобализации и формировании региональных и международных цепочек поставок.
Вьетнам вступил в ВТО 11 января 2007 года и превратился в одну из 20 крупнейших торговых экономик. Стоимость его экспорта выросла почти в восемь раз по сравнению с периодом официального вступления в ВТО - с 48 миллиардов долларов США в 2007 году до 371,85 миллиарда долларов США в 2022 году. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2023 году составил около 23,18 миллиарда долларов США. В то время как во многих крупных экономиках в прошлом году был зафиксирован спад, Вьетнам стал ярким пятном с темпами роста ВВП в 5,05%.
По данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, с момента вступления страны в ВТО объем ее международной торговли вырос в 6,6 раза.
Страна зарекомендовала себя как производственная база многих транснациональных корпораций, включая высокотехнологичные компании, и постепенно продвигается вверх по региональным и глобальным производственным цепочкам.
В 2023 году экономика Вьетнама оценивалась в 430 миллиардов долларов США, а доход на душу населения увеличился на 160 долларов США по сравнению с предыдущим годом и составил 4 284 доллара США. Самый высокий рост ВВП был зафиксирован в 2022 году - более 8 %.
Министр Министерства промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен сказал, что международные рынки и торговые отношения продолжают расширяться. Недавнее завершение переговоров о заключении соглашения о свободной торговле (ССТ) с Израилем и подписание протокола об условном завершении переговоров о заключении соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ широко открыли двери для вьетнамских товаров на Ближний Восток, совокупный ВВП которого составляет около 2 триллионов долларов США.
Основываясь на принципах ВТО, Вьетнам подписал и внедрил 16 ССТ с более чем 60 партнерами, на долю которых приходится почти 90% мирового ВВП. Большинство из этих соглашений подписано с крупными странами.
Повышение эффективности международной экономической интеграции
Экономический эксперт доктор Нгуен Минь Фонг считает, что международная интеграция и более высокий уровень экономического либерализма, включая реформы экономической политики в рамках ВТО и ССТ, придали Вьетнаму мощный импульс для развития и превращения в конкурентоспособную и современную страну.
Однако растущая интеграция в мировую экономику ставит перед вьетнамской экономикой и свои проблемы.
Ле Вьет Нга, заместитель директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли, отметил, что благодаря снижению тарифов иностранные товары хлынули на внутренний рынок, в то время как многие экспортные отрасли вынуждены удовлетворять растущие требования на внешних рынках.
Министр Нгуен Хонг Зиен заявил, что власти продолжат отслеживать развитие событий на региональных и международных рынках, укрепят потенциал прогнозирования, чтобы предлагать гибкие шаги в ответ на новую политику партнеров, и приведут правовые нормы и политику в соответствие с обязательствами по международной экономической интеграции.
В частности, Министерство промышленности и торговли будет отслеживать более 170 экспортных товаров и включит 18 подверженных торговым мерам защиты в список ранних предупреждений, чтобы помочь соответствующим министерствам, секторам, населенным пунктам и предприятиям разработать планы производства и экспорта, чтобы минимизировать негативное воздействие, добавил он.
Эксперты также рекомендовали, чтобы для эффективной интеграции предприятия активно изучали вкусы рынка, модернизировали технологии, улучшали возможности управления и объединяли усилия с властями в построении самодостаточной и устойчивой экономики Вьетнама.