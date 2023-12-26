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Логистические цепочки, имеющие решающее значение для экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции

Создание логистических цепочек, соединяющих производителей с торговцами, является насущной необходимостью для повышения эффективности экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции - об этом говорилось на конференции за круглым столом, состоявшейся 25 декабря в Хошимине. Нгуен Ань Фонг, заместитель директора Института политики и стратегии сельского хозяйства и развития сельских районов, отметил, что Вьетнам является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции, но большая часть сельскохозяйственного производства разбросана и имеет небольшие масштабы, что затрудняет закупку фермерской продукции оптом. Кроме того, длинная и узкая форма территории страны обуславливает высокий спрос на логистические услуги по сбору, сохранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции в основных производственных зонах.

Тенденция крупномасштабного сельскохозяйственного производства и растущее разнообразие продукции также повысили спрос на логистические услуги в сельскохозяйственном, лесном и рыбном секторе, отметил он, подчеркнув улучшение логистической инфраструктуры в последние годы, например, строительство дорог для связи с сельскими районами и портами, модернизация рынков и диверсификация таких услуг, как транспортировка, консервация, хранение, классификация и упаковка.

Однако, Нгуен Ань Фонг добавил, что сельскохозяйственные цепочки добавленной стоимости во Вьетнаме все еще сталкиваются со многими проблемами логистики, включая высокие расходы, развитие инфраструктуры, не успевающей за реальным спросом, и ограниченные возможности по предоставлению услуг. В частности, логистические расходы в настоящее время составляют 12% от себестоимости рыбных продуктов, 23% от себестоимости древесных продуктов, 29% от себестоимости фруктов и овощей и 30% от себестоимости риса. Эти расходы во Вьетнаме соответственно на 6%, 12% и 300% выше, чем в Таиланде, Малайзии и Сингапуре.

Кроме того, транспортная инфраструктура не удовлетворяет потребности в перевозке сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственная, лесная и рыбная продукция по-прежнему перевозится в основном автомобильным транспортом, логистические центры не связаны друг с другом, большинство логистических предприятий малы и не объединены в цепочки, а логистическая система для трансграничной торговли еще не развивается в соответствии с ее потенциалом и реальным спросом, сказал он.

Разделяя мнение о растущем значении логистики для повышения добавленной стоимости и качества вьетнамской сельскохозяйственной продукции, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Чан Тхань Нам объясняет существующие недостатки отчасти отсутствием долгосрочной стратегии и политики поддержки развития сельскохозяйственной логистики.

Чтобы превратить логистику в стимул для развития сельского хозяйства, необходимо сформировать комплексную и эффективную систему логистических услуг, которая поможет повысить качество, добавленную стоимость и конкурентоспособность вьетнамской сельскохозяйственной продукции. Поэтому крайне важно разработать и реализовать план работы до 2030 года, чтобы устранить существующие узкие места и способствовать экспорту сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, продолжил он.

Чан Чи Зунг, руководитель отдела технологий и инноваций Вьетнамской ассоциации логистического бизнеса, предложил реализовать три проекта: создать трансграничную наземную логистическую цепь для сельскохозяйственной, лесной и рыбдной продукции, соединяющую Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Китай; сформировать логистическую инфраструктуру, сочетающую электронную коммерцию и мультимодальные перевозки; создать воздушную логистическую цепь, соединяющую рынки АСЕАН и Китая.

Он отметил, что во Вьетнаме семь экономических регионов с разными условиями производства и инфраструктуры, а также с разным спросом на связь с рынком. Проектирование и строительство региональных логистических центров требует тщательного рассмотрения и оценки для обеспечения эффективности проектов и удовлетворения спрос на развитие в долгосрочной перспективе.

ВИА/ИЖВ

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