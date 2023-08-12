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Летний лагерь укрепляет сплоченность молодежи вьетнамской молодежи, проживающей за рубежом
В рамках программы летнего лагеря «Вьетнама 2023» 120 зарубежных вьетнамских молодых людей и студентов из 26 стран и регионов мира посетили Вьетнам и завершили свое путешествие знакомством с культурой, историей, страной и народом.
Посещая летний лагерь в этом году, выдающиеся вьетнамские молодые люди, проживающие за рубежом объехали 10 провинций и городов: Ханой, Футхо, Ниньбинь, Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангбинь, Куангчи, Тхыатхиен-Хюэ и Дананг. Программа построена на сочетании многих элементов, включая историю, культурные корни, опыт, увлекательные обмены и многочисленные впечатления, которые дарят молодёжи много незабываемых воспоминаний.
В особом национальном памятнике Кимлиен, перед алтарем президента Хошимина, вьетнамская молодежь, приехавшая из-за рубежа пообещала объединиться для строительства и защиты своей родины и внести вклад в развитие вьетнамского народного общества и вьетнамской нации.
Многие молодые люди побывали в Нгеане впервые.
Впервые Лыу Нгуен Ань (20 лет, живет за границей в США) посетил родной город Хошимин, который также является родным городом его папы. Нгуен Ань сказал себе, что когда он вернется в США, то с гордостью расскажет своим друзьям, что дядя Хо - это лидер национального освобождения Вьетнама, который вел простую жизнь, как и многие другие люди.
В особом национальном памятнике Цитадели Куангчи иностранные студенты возложили венки, возожгли благовония, вспомнили великие заслуги поколений своих отцов, отдавших свои жизни за независимость и свободу и национальное благополучие Отечества. Древняя цитадель Куангчи, расположенная на реке Тхатьхан, вошла в историю вьетнамской революции благодаря войне, длившейся 81 день и ночь. Цитадель Куангчи считается кладбищем без могил, общей могилой тысяч солдат, павших за свою родину, ради мирного объединения страны.
Сюда приезжали и иностранные студенты, проживающие за рубежом, чтобы возложить цветы и благовония на Национальное кладбище мучеников Чыонгшон, а также посетить и узнать историю моста Хиенлыонг - особого национального памятника на реке Бенхай и системы туннельной деревни Виньлинь, где молодые люди вручили подарки вьетнамским матерям-героям и посетили Центр противоминной деятельности Куангчи.
Через священную землю Куангчи молодые люди лучше понимают страну, людей, историю и революционный героизм нации. Исходя из этого, они осознают свою ответственность за развитие страны и сохранение национальных корней, особенно чувство этики «пей воду, помни об ее источнике», тем самым повышая осведомленность о культуре, истории и стране вьетнамского народа среди международных друзей.
Присутствуя в Тхыа Тхиен-Хюэ, молодые люди примерили на себя традиционные платья и посетили экскурсии по местам, упоминавшихся в поэзии о городе Хюэ, а также такие известные памятники, как мавзолей Кхай Динь, мавзолей Ты Дык, пагода Тхиен Му и Дай Ной Хюэ...
Как представитель вьетнамской общины в Малайзии, 19-летний Ле Нгуен Тунг Чи поделился радостью от посещения древней столицы Хюэ, особенно в этот раз, когда его сопровождали другие молодые вьетнамцы, проживающие за рубежом, что помогало ему обмениваться мыслями и мнениями друг с другом. За время экскурсии Тунг Чи узнал и познакомился с рядом прекрасных и живописных мест Тхыа Тхиен-Хюэ.
Нгуен Минь Тханг приехал из Лаоса и признался, что летний лагерь Вьетнама - это не только образовательная и и развлекательная программа, но и то, что для вьетнамцев, живущих за рубежом, это также является определённой связью со своими вьетнамскими корнями, историей и культурой страны. «Программа объединяет всех, потому что, куда бы мы ни поехали, мы ищем свои корни. Я верю, что такие прекрасные воспоминания, как этот 16-дневный летний вьетнамский лагерь, будут способствовать укреплению нашей любви и привязанности к родине».
Программа летних лагерей во Вьетнаме уже в 18-й раз привлекла тысячи молодых людей. Многие из них выросли и стали активными участниками общественной деятельности, став ядром программы. Многие из них вернулись во Вьетнам, чтобы жить и работать. Летние лагеря стали своеобразным браслетом, соединяющим поколения молодых вьетнамцев, живущих за границей со всего мира, с молодым поколением на родине.
Это важный фундамент в блоке великого единства всего народа, ценный ресурс для Отечества, будущего вьетнамского народа. Программа летнего лагеря Вьетнама также способствует утверждению последовательной политики партии и государства «вьетнамская община за рубежом является неотъемлемой частью вьетнамского этнического сообщества», проявляя при этом интерес к молодому поколению за рубежом.
Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг, глава Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом, считает, что в будущем они будут людьми, которые станут преемниками своих бабушек и дедушек, родителей, будут усердно учиться, стремиться построить собственную карьеру и всегда оставаться привязанными к своей родине - Вьетнаму. Таким образом они внесут практический вклад в строительство нашей страны, которая становится все более богатой и процветающей».
Летний лагерь «Вьетнам 2023» в этом году уже завершился, но следы содержательного и увлекательного молодежного путешествия никогда не исчезнут в памяти молодых людей. Это мероприятие установило связь между молодыми людьми, проживающих за рубежом с культурой, историей, природой, народом Вьетнама. В будущем, когда они вернутся туда, где жили, вместе со своими сверстниками, амбиции и чаяния вьетнамского народа будут всегда у них в памяти и именно эта память о произошедшем может помочь им внести практический вклад в сохранение, строительство и развитие своей родины, дорогого Вьетнама.