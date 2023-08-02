Báo Ảnh Việt Nam

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Летний лагерь сближает зарубежную молодежь с родиной

Вьетнамский летний лагерь 2023 года, в котором приняли участие выдающиеся молодые вьетнамцы из многих стран и территорий мира, завершился церемонией в центральном городе Дананг 1 августа. Церемония была проведена совместно с Государственным комитетом по делам зарубежных вьетнамцев при Министерстве иностранных дел и соответствующими ведомствами.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг, которая также является председателем комитета, подчеркнула, что 18-й летний лагерь способствовал повышению роли молодежи, проживающей за рубежом, в национальном развитии.

Она добавила, что в лагере у них была возможность посетить исторические реликвии, отдать дань уважения национальным героям, а также пообщаться со своими сверстниками на своей Родине.

В этом году мероприятие собрало 120 выдающихся вьетнамских студентов из 26 стран и территорий мира, которые посетили 10 городов и провинций Вьетнама с 18 июля по 1 августа, а конечным пунктом назначения стал Дананг.

Примечательно, что они пожертвовали почти 200 миллионов донгов (8 442 доллара США) на благотворительность у себя на родине.

Нгуен Минь Тханг, участник лагеря, отметил, что этот лагерь помог укрепить его связь с Родиной, а также лучше понять социально-экономическую ситуацию в стране.

Впервые проведенный в 2004 году, лагерь собрал тысячи выдающихся молодых зарубежных вьетнамцев в возрасте от 16 до 24 лет, которые посетили свою Родину.

ВИА/ИЖВ

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