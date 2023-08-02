НОВОСТИ
Летний лагерь сближает зарубежную молодежь с родиной
В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг, которая также является председателем комитета, подчеркнула, что 18-й летний лагерь способствовал повышению роли молодежи, проживающей за рубежом, в национальном развитии.
Она добавила, что в лагере у них была возможность посетить исторические реликвии, отдать дань уважения национальным героям, а также пообщаться со своими сверстниками на своей Родине.
В этом году мероприятие собрало 120 выдающихся вьетнамских студентов из 26 стран и территорий мира, которые посетили 10 городов и провинций Вьетнама с 18 июля по 1 августа, а конечным пунктом назначения стал Дананг.
Примечательно, что они пожертвовали почти 200 миллионов донгов (8 442 доллара США) на благотворительность у себя на родине.
Нгуен Минь Тханг, участник лагеря, отметил, что этот лагерь помог укрепить его связь с Родиной, а также лучше понять социально-экономическую ситуацию в стране.
Впервые проведенный в 2004 году, лагерь собрал тысячи выдающихся молодых зарубежных вьетнамцев в возрасте от 16 до 24 лет, которые посетили свою Родину.