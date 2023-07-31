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Летний лагерь во Вьетнаме 2023: Молодые вьетнамцы, проживающие за рубежом, посетели Тхыатхиен-Хюэ
Им предложили надеть традиционные платья аозай и отправиться в путешествие по живописным местам Хюэ, а также посетить ряд известных исторических мест, таких как гробница Кхай Динь, гробница Ты Дык, пагода Тхиенму и императорский город Хюэ.
Представляя вьетнамскую общину в Малайзии, 19-летняя Ле Нгуен Тунг Чи сказала, что во время этого визита она открыла для себя множество очаровательных природных и исторических достопримечательностей в провинции.
После лагеря она захотела внести свой вклад во Вьетнам. По возвращении в Малайзию Чи планирует поделиться своими фотографиями и рассказать о культуре, истории и кухне своей родины своим друзьям в университете.
Кхампхун Сомвиксай, молодой житель Лаоса, дважды побывавший в Хюэ, выразил радость от множества сделанных им красивых фотографий, и желание поделиться ими, познакомить своих международных друзей с древним и очаровательным городом Хюэ.
Ежегодная программа, которую организует Комитет по делам Вьетнама за рубежом при Министерстве иностранных дел в сотрудничестве с соответствующими подразделениями, направлена на объединение вьетнамской молодежи из разных уголков мира и воспитание у них чувства гордости за свою родную страну.
В этом году мероприятие, в котором примут участие 120 молодых людей, живущих и обучающихся в 26 странах и территориях по всему миру, планируется провести в 10 населенных пунктах, включая Тхыатхиен-Хюэ. Во время лагеря у участников будет возможность посетить и узнать о культуре, истории и традициях страны; участвовать в благодарственных и мемориальных мероприятиях; обменяться мнениями с местной молодежью; а также принять участие в добровольных молодежных программах и конкурсах.
Впервые проведенный в 2004 году, лагерь собрал тысячи выдающихся молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, которые посетили свою родину.