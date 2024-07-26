Кубинские лидеры скорбят по генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу

Первый секретарь Коммунистической партии Кубы (КПК), президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес 24 июля (по местному времени) пишет запись в книге соболезнований генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу в посольстве Вьетнама в Гаване. Фото: ВИА

Кубинского лидера сопровождали премьер-министр Мануэль Марреро Крус, член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК КПК и глава организационной комиссии Роберто Моралес Охеда, министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья, вице-президент Сальвадор Вальдес Меса, заместитель председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Ана Мария Мари Мачадо и другие.



Мигель Диас-Канель подтвердил, что кончина генерального секретаря Нгуен Фу Чонга - большая утрата для кубинского народа, отметив, что ему самому и другим высокопоставленным руководителям Кубы довелось встречаться и работать с вьетнамским лидером, очень близким товарищем и братом кубинского народа.



Упомянув книгу Генерального секретаря под названием «Некоторые теоретические и практические вопросы социализма и пути к социализму во Вьетнаме», кубинский лидер сказал, что это ценный справочник, который он всегда с уважением хранит в своем кабинете.



Мигель Диас-Канель напомнил, что глава партии, независимо от занимаемой должности, с энтузиазмом пропагандировал особую дружбу, крепкое братство и взаимное доверие между двумя народами.



Оставив запись в книге соболезнований, кубинский лидер выразил уверенность в том, что вклад генерального секретаря в дело вьетнамской партии и народа будет продолжаться вечно, сказав: «Мы всегда будем помнить о верном друге».

В свою очередь, посол Ле Куанг Лонг отметил, что Генеральный секретарь был единственным вьетнамским лидером, который пять раз посещал Карибское государство в разных должностях, и что глава партии всегда был готов помочь Кубе.

Он поблагодарил высокопоставленных руководителей и народ Кубы за их чувства по отношению к вьетнамской партии, государству и народу, особенно к Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, подчеркнув, что Куба - первая страна, которая объявила трехдневный траур по покойному лидеру, что свидетельствует об особом братстве между двумя странами.



В беседе с Вьетнамским информационному агентством премьер-министр Мануэль Марреро напомнил о своем прошлогоднем визите во Вьетнам и о чувствах генерального секретаря Нгуен Фу Чонга к Кубе, добавив, что вся карибская страна в эти дни демонстрирует свою солидарность с Вьетнамом.



Вице-президент Сальвадор Вальдес Меса также подтвердил, что вся партия и народ Кубы поддерживают Вьетнам в этот момент, и что Куба всегда будет стоять на стороне Вьетнама.

В последние дни кубинские СМИ подчеркивали вклад генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в национальное строительство и развитие, а также дружбу и братство между двумя странами.



