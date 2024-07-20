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Куба объявляет национальный траур в память о лидере Вьетнама
В коммюнике, распространенном Granma, ежедневным изданием Коммунистической партии Кубы, говорится, что официальный траур будет объявлен с 6 утра 20 июля (по местному времени) до полуночи 21 июля, а национальный траур продлится до 22 июля.
Во время национального траура на всех общественных зданиях и военных учреждениях будут подняты полумачтовые флаги.
Кубинский лидер выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, которого он назвал любимым товарищем и искренним другом Кубы.
Также 19 июля Национальная ассамблея народной власти минутой молчания почтила память Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
Кубинские СМИ описывали партийного руководителя Нгуен Фу Чонга как одного из тех, кто с энтузиазмом поддерживает братские и особые отношения и взаимовыгодное сотрудничество между партиями, национальными ассамблеями, правительствами и народами двух стран.
Лидер партии совершал официальные визиты на Кубу в 2012 и 2018 годах.