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Куангнинь стремится стать международным туристическим центром и ведущим направлением в мире
Согласно проекту, в период до 2030 года Куангнинь продолжит укреплять свою роль в качестве национального туристического локомотива, превратив туризм в передовой сектор экономики в связи с устойчивым развитием морской экономики в направлении зеленого роста. Провинция будет стремиться привлекать туристов круглый год и станет местом, которое нельзя пропустить во Вьетнаме.
Провинция сосредоточится на диверсификации туристических продуктов, расширении туристического рынка, развитии сотрудничества в сфере туризма, повышении местного потенциала в области государственного управления и реализации политики развития туризма. Приоритет будет отдан развитию высококачественных туристических человеческих и цифровой трансформации в этой сфере.
Куангнинь будет последовательно следовать политике устойчивого и инклюзивного развития туризма на основе зеленого роста. Провинция стремится развивать туризм профессиональным, качественным и устойчивым образом, а также увязывать развитие туризма с сохранением и продвижением национальных культурных ценностей и самобытности. Провинция также предполагает создание уникальных туристических продуктов с высокой добавленной стоимостью в различных видах туризма и формирование национальных туристических объектов.
В этом году Куангнинь рассчитывает принять 17 миллионов гостей, в том числе три миллиона иностранцев. Для этого в провинции разрабатываются такие решения, как привлечение туристов из Северо-Восточной Азии и Китая, Европы и США, а также освоение новых рынков, таких как Индия, Ближний Восток, Россия и Австралия, с помощью рекламных мероприятий.
В 2024 году в провинции пройдет 186 культурных и спортивных мероприятий, призванных стимулировать туризм. Среди них - многие традиционные события, ставшие визитной карточкой Куангниня, такие как Летняя туристическая неделя 2024 года в Халонге, традиционный фестиваль Батьданг, День этнической культуры Куангнинь, кулинарный фестиваль, гала-концерт цирка трех регионов, летняя ярмарка OCOP 2024, национальный музыкальный фестиваль, открытый турнир по гольфу в Куангнине и марафон наследия Халонга. В 2024 году компания также планирует предложить еще 62 новых туристических продукта