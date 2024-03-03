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Куангнинь использует традиционную культуру для развития туризма
Горная община Китхыонг в городе Халонг может похвастаться богатыми природными туристическими ресурсами: здесь много высоких горных хребтов, рек, озер, ручьев, водопадов и обширных зеленых лесов. Это одно из самых любимых мест туристов из-за живописных природных пейзажей и свежего воздуха.
Кроме того, традиционные культурные ценности местных этнических меньшинств эксплуатируются параллельно с экологическими ценностями, превращаясь в уникальные туристические продукты.
Туристическая зона фермы Китхыонг Ам Вап построена на деревянных сваях и занимает площадь около 2000 кв. м. После погружения в природу посетителей встречают местные этнические жители в традиционных костюмах народности зао. У туристов также будет возможность посетить общественный дом, где выставлены костюмы и сельскохозяйственные орудия труда, а также узнать о культуре коренных народов и вышивке парчой.
Зона культурного заповедника Зао Тхань И в общине Бангка также является привлекательным местом для культурного туризма коренных народов в городе Халонг. Она сохраняет уникальные культурные ценности этнической группы Зао Тхань Й и является местом для проведения общинных культурных мероприятий, способствующих развитию связей и распространению культурных ценностей коренного народности зао.
Недавно некоторые туроператоры начали возить туристов в заповедник. В горном уезде Биньльеу в настоящее время находятся три провинциальных реликтовых объекта, включая историко-культурный реликтовый объект Лукна, водопад Кхевань и террасные поля общины Лукхань. Кроме того, здесь сохранилось и передается множество обычаев и праздников, таких как фестиваль Лукна, фестиваль Шоонг этнической группы Шанчи и традиционный фестиваль этнической группы зао.
В последние годы было организовано несколько фестивалей, таких как фестивали цветов и золотого сезона, фестиваль культуры и спорта уезда Биньльеу, которые связывают политику развития туризма в районе с рядом уникальных культурных мероприятий, способствуя продвижению и созданию возможностей для туристов испытать и исследовать природную красоту приграничного района.
Оптимизация культурных ресурсов для развития туризма стала правильным направлением развития Биньльеу, постепенно формируя сильные туристические продукты, такие как экотуризм, общинный туризм, туризм открытий и впечатлений, а также приграничные путешествия, подтверждая бренд нового и привлекательного направления на туристической карте Вьетнама.
Заместитель директора центра коммуникаций и культуры уезда Биньльеу То Динь Хиеу рассказал, что в уезде считают культуру сильной стороной и опорой для развития туризма. В последнее время район занимается изучением, сбором и восстановлением традиционных культурных ритуалов, которым грозит забвение. Уезд также сотрудничает с Ханойской туристической компанией (Hanoi Tourism Co. Ltd. для разработки туристических продуктов, которые одновременно уникальны и близки туристам.
Помимо деревни Йендык в Донгчиеу, в Куангнине есть несколько культурных деревень в Халонге, Куангйене, Биньльеу, Бача, Хайха, Монгкай, Вандон и Кото, с нетронутыми и красивыми природными ландшафтами.
Культурный туризм является эффективным средством продвижения культуры и культурной дипломатии в попытке создать образ красивого и привлекательного Куангниня в сердцах международных друзей. Культурный туризм в Куангнине также направлен на создание и позиционирование туристического бренда Вьетнама на международном рынке.