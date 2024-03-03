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Куангнинь использует традиционную культуру для развития туризма

Северная приграничная провинция Куангнинь, где находится признанный ЮНЕСКО объект Всемирного природного наследия залив Халонг, планирует развивать традиционный культурный туризм, чтобы привлечь больше туристов. Провинция обладает не только богатыми природными ресурсами, но и множеством традиционного культурного наследия, имеющего уникальную ценность. Это система памятников, богатые ландшафты, дружелюбные люди, уникальная кухня и разнообразная культура от прибрежных островов до районов проживания этнических меньшинств. Все эти традиционные культурные ценности дают Куангниню преимущества, которыми обладают далеко не все населенные пункты.

Горная община Китхыонг в городе Халонг может похвастаться богатыми природными туристическими ресурсами: здесь много высоких горных хребтов, рек, озер, ручьев, водопадов и обширных зеленых лесов. Это одно из самых любимых мест туристов из-за живописных природных пейзажей и свежего воздуха.

Кроме того, традиционные культурные ценности местных этнических меньшинств эксплуатируются параллельно с экологическими ценностями, превращаясь в уникальные туристические продукты.

Туристическая зона фермы Китхыонг Ам Вап построена на деревянных сваях и занимает площадь около 2000 кв. м. После погружения в природу посетителей встречают местные этнические жители в традиционных костюмах народности зао. У туристов также будет возможность посетить общественный дом, где выставлены костюмы и сельскохозяйственные орудия труда, а также узнать о культуре коренных народов и вышивке парчой.

Зона культурного заповедника Зао Тхань И в общине Бангка также является привлекательным местом для культурного туризма коренных народов в городе Халонг. Она сохраняет уникальные культурные ценности этнической группы Зао Тхань Й и является местом для проведения общинных культурных мероприятий, способствующих развитию связей и распространению культурных ценностей коренного народности зао.

Недавно некоторые туроператоры начали возить туристов в заповедник. В горном уезде Биньльеу в настоящее время находятся три провинциальных реликтовых объекта, включая историко-культурный реликтовый объект Лукна, водопад Кхевань и террасные поля общины Лукхань. Кроме того, здесь сохранилось и передается множество обычаев и праздников, таких как фестиваль Лукна, фестиваль Шоонг этнической группы Шанчи и традиционный фестиваль этнической группы зао.

В последние годы было организовано несколько фестивалей, таких как фестивали цветов и золотого сезона, фестиваль культуры и спорта уезда Биньльеу, которые связывают политику развития туризма в районе с рядом уникальных культурных мероприятий, способствуя продвижению и созданию возможностей для туристов испытать и исследовать природную красоту приграничного района.

Оптимизация культурных ресурсов для развития туризма стала правильным направлением развития Биньльеу, постепенно формируя сильные туристические продукты, такие как экотуризм, общинный туризм, туризм открытий и впечатлений, а также приграничные путешествия, подтверждая бренд нового и привлекательного направления на туристической карте Вьетнама.

Заместитель директора центра коммуникаций и культуры уезда Биньльеу То Динь Хиеу рассказал, что в уезде считают культуру сильной стороной и опорой для развития туризма. В последнее время район занимается изучением, сбором и восстановлением традиционных культурных ритуалов, которым грозит забвение. Уезд также сотрудничает с Ханойской туристической компанией (Hanoi Tourism Co. Ltd. для разработки туристических продуктов, которые одновременно уникальны и близки туристам.

Помимо деревни Йендык в Донгчиеу, в Куангнине есть несколько культурных деревень в Халонге, Куангйене, Биньльеу, Бача, Хайха, Монгкай, Вандон и Кото, с нетронутыми и красивыми природными ландшафтами.

Культурный туризм является эффективным средством продвижения культуры и культурной дипломатии в попытке создать образ красивого и привлекательного Куангниня в сердцах международных друзей. Культурный туризм в Куангнине также направлен на создание и позиционирование туристического бренда Вьетнама на международном рынке.

ИЖВ/ВИА

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