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Куангнинь использует местную культуру для развития туризма
Инвестирование в культурные ценности и обеспечение того, чтобы местные сообщества получали выгоду от развития культурного туризма, является направлением устойчивого туризма.
Куангнинь успешно внедрил этот подход с помощью модели культурного туризма в деревне Йендык в городке Донгчиеу.
Куангнинь может похвастаться не только Йендыком, но и множеством деревень с большим потенциалом для культурного туризма. Многие населенные пункты были включены в проект развития общественного туризма провинции, а также другие населенные пункты в городах Халонг и Куангйен, Донгчиеу, Биньльеу, Баче, Хайха и Монгкай, а также прибрежные и островные районы уездов Вандон и Кото.
Традиционные культурные ценности этнических меньшинств в горной общине Китхыонг в городе Халонг эксплуатируются параллельно с экологическими ценностями, превращаясь в уникальные туристические продукты.
Культурная заповедная зона Тхань И Дао в общине Бангка также является привлекательным объектом культурного туризма в городе Халонг. Недавно несколько туристических фирм организовали туры в этот район. Туристы, особенно иностранные, с большим удовольствием посещают эти места.
Использование культурных ресурсов в интересах развития туризма стало правильным направлением для уезда Биньльеу, благодаря чему постепенно формируются такие сильные туристические продукты, как экологический туризм, общинный туризм и приключенческий туризм. Некоторые дома в районах проживания этнических меньшинств Биньльеу, таких как Шонгмук, Адао и Хоашо, стали популярными местами для проживания во время туров.
Среди четырех основных направлений туризма в Куангнинь туризм на базе местных сообществ играет важную роль в содействии социально-экономическому развитию региона, особенно в горных, отдаленных и неблагополучных районах, способствуя сохранению и поддержанию культурных ценностей местных этнических групп.
По мнению инсайдеров, необходимо создать тесную связь между местными властями, бизнесом и поставщиками туристических услуг, что будет способствовать развитию общинного туризма в населенном пункте.
Устойчивое развитие общинного туризма зависит от активного участия местных жителей, которые разделяют как выгоды, так и ответственность, подчеркивают они.
Недавно на семинаре по направлениям развития туризма, состоявшемся в городе Халонг, заместитель председателя Национального совета по культурному наследию Данг Ван Бай подтвердил, что культурный туризм способствует сохранению, продвижению и обогащению уникальных культурных ценностей Куангнинь.
По его словам, культурный туризм является эффективным средством продвижения культуры и имиджа привлекательных туристических направлений Куангнинь, особенно объекта Всемирного природного наследия залива Халонг, среди международных друзей.
Куангнинь также стремится внести свой вклад в создание и позиционирование туристического бренда Вьетнама на международном рынке.