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Куангнинь возглавляет индекс конкурентоспособности провинций уже 7-й год
За Куангнинь в рейтинге PCI следует провинция Лонган, расположенная в дельте реки Меконг, а следующие позиции заняли северный город Хайфон, северная провинция Бакжанг и провинция Донгтхап, расположенная в дельте реки Меконг.
В рейтинге PGI в пятерку лучших вошли также города Дананг, Донгнай, Хынгйен и Хошимин.
PGI - это набор индексов, инициированный в 2022 году с целью внести вклад в совместные усилия бизнес-сообщества и местных властей по реализации важной политики партии и правительства по решению основных глобальных проблем, включая вопросы изменения климата и защиты окружающей среды.
Успех Куангниня отражает постоянные усилия провинции по повышению качества услуг для населения и бизнеса.
Отчет PCI и PGI за 2023 год был разработан с целью содействия созданию благоприятного и экологически безопасного бизнес-среду во Вьетнаме.
В основу отчета легли результаты опроса более 10 000 предприятий по всей стране. В отчете PCI и PGI 2023 были объявлены рейтинги лучших населенных пунктов по качеству управления экономикой.
В этом году в отчете были отражены оценки бизнеса в отношении усилий местных администраций по управлению и защите окружающей среды, продвижению «зеленых» инвестиций и «зеленых» практик местных предприятий.
Таким образом, в отчете содержатся рекомендации местным властям по содействию «зеленому» росту и устойчивому развитию. В отчете также рассказывается о трудностях, с которыми столкнулись предприятия провинции в производстве и бизнесе.
Уже 19-й год подряд VCCI публикует набор оценочных и рейтинговых показателей качества управления экономикой, уровня удобства и дружелюбности бизнес-среды и усилий правительства и местных властей по проведению административной реформы по всей стране.