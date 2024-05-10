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Куангнинь возглавляет индекс конкурентоспособности провинций уже 7-й год

Северная провинция Куангнинь лидирует в стране по индексу конкурентоспособности провинции (PCI) и зеленому индексу провинции (PGI) в 2023 году, говорится в докладе, совместно опубликованном Вьетнамской торгово-промышленной палатой (VCCI) и Агентством США по международному развитию (USAID) 9 мая. В частности, Куангнинь уже 7-й год подряд занимает первое место по PCI и 11-й год входит в группу из пяти провинций и городов центрального подчинения с наилучшим качеством управления экономикой в стране.

За Куангнинь в рейтинге PCI следует провинция Лонган, расположенная в дельте реки Меконг, а следующие позиции заняли северный город Хайфон, северная провинция Бакжанг и провинция Донгтхап, расположенная в дельте реки Меконг.

В рейтинге PGI в пятерку лучших вошли также города Дананг, Донгнай, Хынгйен и Хошимин.

PGI - это набор индексов, инициированный в 2022 году с целью внести вклад в совместные усилия бизнес-сообщества и местных властей по реализации важной политики партии и правительства по решению основных глобальных проблем, включая вопросы изменения климата и защиты окружающей среды.
Успех Куангниня отражает постоянные усилия провинции по повышению качества услуг для населения и бизнеса.

Отчет PCI и PGI за 2023 год был разработан с целью содействия созданию благоприятного и экологически безопасного бизнес-среду во Вьетнаме.

В основу отчета легли результаты опроса более 10 000 предприятий по всей стране. В отчете PCI и PGI 2023 были объявлены рейтинги лучших населенных пунктов по качеству управления экономикой.

В этом году в отчете были отражены оценки бизнеса в отношении усилий местных администраций по управлению и защите окружающей среды, продвижению «зеленых» инвестиций и «зеленых» практик местных предприятий.

Таким образом, в отчете содержатся рекомендации местным властям по содействию «зеленому» росту и устойчивому развитию. В отчете также рассказывается о трудностях, с которыми столкнулись предприятия провинции в производстве и бизнесе.

Уже 19-й год подряд VCCI публикует набор оценочных и рейтинговых показателей качества управления экономикой, уровня удобства и дружелюбности бизнес-среды и усилий правительства и местных властей по проведению административной реформы по всей стране.

ИЖВ/ВИА

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