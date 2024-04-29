Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Куангнинь: Вандон запрещает пластиковые изделия в пяти островных общинах

С 27 апреля туристам запрещено привозить одноразовые пластиковые изделия в пять островных общин в районе Вандон северной прибрежной провинции Куангнинь. В общинах Куанлан, Миньчау, Нгоквунг, Тханглой и Баншен посетителям и жителям помогают использовать экологически чистые, переработанные продукты в качестве альтернативы пластиковым пакетам.

Программа, запуск которой совпал с началом праздников Дня воссоединения страны (30 апреля) и Первого мая (1 мая), направлена на повышение осведомленности об опасности загрязнения пластиковыми отходами и призыв к обществу изменить поведение и привычки использования одноразовых пластиковых изделий и пакетов, тем самым снизив загрязнение окружающей среды, защитив экосистему и создав устойчивую индустрию туризма.

Вандон ставит перед собой цель сократить количество пластиковых отходов на 50% и 100% в пяти общинах к 2025 и 2030 году соответственно.

15 сентября прошлого года островной уезд Кото в провинции Куангнинь также запретил туристам привозить туда одноразовые пластиковые изделия.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр поручает провинции Ниньтхуану использовать сильные стороны для устойчивого развития

Премьер-министр поручает провинции Ниньтхуану использовать сильные стороны для устойчивого развития

28 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что южно-центральная провинция Ниньтхуан должна использовать свои сильные стороны, возможности и конкурентные преимущества для всестороннего, быстрого и устойчивого развития.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top