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Куангнинь: Вандон запрещает пластиковые изделия в пяти островных общинах
Программа, запуск которой совпал с началом праздников Дня воссоединения страны (30 апреля) и Первого мая (1 мая), направлена на повышение осведомленности об опасности загрязнения пластиковыми отходами и призыв к обществу изменить поведение и привычки использования одноразовых пластиковых изделий и пакетов, тем самым снизив загрязнение окружающей среды, защитив экосистему и создав устойчивую индустрию туризма.
Вандон ставит перед собой цель сократить количество пластиковых отходов на 50% и 100% в пяти общинах к 2025 и 2030 году соответственно.
15 сентября прошлого года островной уезд Кото в провинции Куангнинь также запретил туристам привозить туда одноразовые пластиковые изделия.