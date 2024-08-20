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Китайская газета: Вьетнамско-китайские экономические и торговые связи откроют светлое будущее
Газета процитировала генерального секретаря Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей Данг Фук Нгуена, который заявил, что официальное соглашение Вьетнама с Китаем об экспортных квотах предоставит значительные возможности для вьетнамской кокосовой промышленности. Вьетнамские фрукты имеют конкурентное преимущество на китайском рынке благодаря географической близости, короткому времени транспортировки и низкой стоимости.
Статистика показывает, что в первой половине этого года двусторонняя торговля сильно выросла и достигла почти 95 миллиардов долларов США. Импорт Вьетнама из Китая и экспорт в Китай составили 67 млрд долларов США и 27,8 млрд долларов США соответственно, что на 35% и 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Страны подписали двусторонние и многосторонние соглашения, включая Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и Китаем (ACFTA) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP). Ожидается, что благодаря этим соглашениям двусторонняя торговля будет продолжать расти в ближайшие годы, особенно в таких секторах, как сельское хозяйство, текстиль и электроника. Согласно статье, подписанные двусторонние соглашения значительно укрепили стратегическую связь между китайской инициативой «Один пояс, один путь» и вьетнамской программой «Два коридора и один экономический пояс». В будущем они также намерены расширять сотрудничество в многосторонних рамках для удовлетворения соответствующих потребностей экономического развития, содействия региональной экономической связи и повышения экономической жизнеспособности и глобальной конкурентоспособности региона Юго-Восточной Азии.
С точки зрения коммуникационных возможностей, в июле 2023 года был запущен первый международный грузовой поезд из Шицзячжуана (Китай) в Ханой (Вьетнам) протяженностью более 2 700 км. В будущем обе страны намерены ускорить строительство путей сообщения и обеспечить более удобные каналы для экономического и торгового сотрудничества между ними и в регионе.
Отношения Вьетнама и Китая в области экономики и торговли имеют много важных аспектов. В первом полугодии Вьетнам привлек инвестиции из 84 стран и территорий, при этом Китай лидирует по количеству новых проектов, на долю которого приходится 29,1% от общего числа проектов, финансируемых из-за рубежа в стране Юго-Восточной Азии. Это свидетельствует о том, что китайские экономические инвестиции во Вьетнам стали важной движущей силой развития двусторонних отношений, говорится в статье.
В сфере туризма число китайских туристов, посетивших Вьетнам за первые три месяца этого года, достигло почти 890 000, что на 634,5% больше, чем в прошлом году. Что касается обмена информацией между людьми, то 60 провинций и городов Вьетнама подписали соглашения о дружбе и сотрудничестве со своими китайскими коллегами.
По мнению газеты, благодаря широкому сотрудничеству между двумя странами в области промышленности, цепочек поставок и стандартизации, их экономические и торговые связи ожидает светлое будущее.