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НОВОСТИ

Кибератаки во Вьетнаме снизились до 860 в феврале

В феврале 2024 года во Вьетнаме было зафиксировано 862 кибератаки, что на 9,3% меньше, чем в январе, и на 48,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Министерство информации и коммуникаций (МИК).
  Иллюстративное фото. Фото: internet  
В зараженных вирусами компьютерных сетях (ботнетах) было обнаружено более 432 400 IP-адресов, что на 13 % больше, чем за тот же период 2023 года.

По состоянию на февраль в стране насчитывалось 3224 информационных системы, из которых 2 145 были классифицированы по уровню безопасности, что составило 66,5 %, что на 0,5 % больше, чем в январе, и на 6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для повышения уровня кибербезопасности Управление информационной безопасности (AIS) при МИК реализовало множество решений. Например, совместно с компанией Google оно запустило программу «An toan len mang, An tam vui song cung Google» (Будь в безопасности в Интернете, наслаждайся жизнью с Google), цель которой - помочь пожилым людям во Вьетнаме более безопасно и уверенно пользоваться Интернетом.

AIS проверила и зафиксировала 43 веб-сайта, в том числе девять, управляемых министерствами/ведомствами, и 24, управляемых провинциями и городами, на которых был размещен рекламный контент.

Было продлено и повторно выдано сетевое доверие восьми веб-сайтам государственных учреждений, в результате чего общее число веб-сайтов государственных учреждений, получивших сетевое доверие, достигло 4 662, включая 557 веб-сайтов 21 министерства/ведомства и 4105 веб-сайтов 61 провинции/города.

ВИА/ИЖВ

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