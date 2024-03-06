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Кибератаки во Вьетнаме снизились до 860 в феврале
По состоянию на февраль в стране насчитывалось 3224 информационных системы, из которых 2 145 были классифицированы по уровню безопасности, что составило 66,5 %, что на 0,5 % больше, чем в январе, и на 6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для повышения уровня кибербезопасности Управление информационной безопасности (AIS) при МИК реализовало множество решений. Например, совместно с компанией Google оно запустило программу «An toan len mang, An tam vui song cung Google» (Будь в безопасности в Интернете, наслаждайся жизнью с Google), цель которой - помочь пожилым людям во Вьетнаме более безопасно и уверенно пользоваться Интернетом.
AIS проверила и зафиксировала 43 веб-сайта, в том числе девять, управляемых министерствами/ведомствами, и 24, управляемых провинциями и городами, на которых был размещен рекламный контент.
Было продлено и повторно выдано сетевое доверие восьми веб-сайтам государственных учреждений, в результате чего общее число веб-сайтов государственных учреждений, получивших сетевое доверие, достигло 4 662, включая 557 веб-сайтов 21 министерства/ведомства и 4105 веб-сайтов 61 провинции/города.