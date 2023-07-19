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Канцелярия ЦК КПВ: Необходимо продолжать обновлять методы и повышать качество консультационной работы
Выступая на конференции Канцелярии ЦК КПВ, посвященной подведению итогов ее деятельности в первом полугодии 2023 года и постановке задач на второе полугодие, товарищ Чыонг Тхи Май потребовала как непосредственной работы, так и координации с соответствующими ведомствами для обеспечения рабочей повестки дня ЦК КПВ, включая его 8-е пленарное заседание, имеющее много важных содержательных содержаний.
Канцелярия должна продолжать обновлять свои методы работы, уделять внимание кадровой работе и нести ответственность за подачу примера руководителей, сказала товарищ Чыонг Тхи Май, которая также является председателем организационного комитета ЦК КПВ.
Она также подчеркнула важность политической и идеологической воспитательной работы и ужесточения дисциплины.
Член секретариата ЦК КПВ и заведующей Канцелярией ЦК КПВ Ле Минь Хунг пообещал, что его сотрудники приложат больше усилий для более эффективного выполнения своих задач.