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Кантхо и USAID укрепляют партнерство в области обращения с отходами и реагирования на изменение климата
В 2018 году в городе запущен мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тонн в день и ночь. В ближайшее время потребуются инвестиции в еще один завод мощностью 800 тонн в день и ночь, а также ночью.
Были построены две установки по очистке промышленных сточных вод в ИП Чанок и Тхонот.
Руководители города заявили, что населенный пункт сталкивается с финансовыми, технологическими и человеческими трудностями при очистке городских и промышленных сточных вод.
Нгуен Нгок Хе, заместитель председателя городского Народного комитета, попросил USAID согласовать с городом вопросы классификации твердых бытовых отходов; развертывание циклических экономических моделей при обработке отходов животноводства и побочных продуктов сельского хозяйства; разрабатывать модели переработки и повторного использования пластиковых отходов, а также научные исследования по переработке пластиковых отходов.
Он также попросил поддержки в реализации коммуникационных проектов для укрепления потенциала местных заинтересованных сторон в области предотвращения и контроля пластиковых отходов, а также помощи во внедрении моделей промышленного производства с минимальными выбросами парниковых газов.
Со своей стороны, Энн Мари сказала, что организация реализует ряд приоритетных проектов и программ во Вьетнаме, уделяя особое внимание преодолению последствий войны, уменьшению воздействия эпидемий, высшему обучению и экономическому развитию.
Она сказала, что USAID уделяет особое внимание проектам и программам, связанным с окружающей средой, изменением климата и борьбой с торговлей дикими животными.
USAID будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Кантхо в области сокращения отходов, медицинских отходов в больнице общего профиля Кантхо и изменения климата в сельском хозяйстве.
Чиновник города пообещал, что в ближайшее время город будет тесно координировать свои действия с USAID для реализации двух проектов по сокращению использования и переработке пластиковых отходов и минимизации выбросов парниковых газов с целью смягчения последствий изменения климата, таким образом помогая Кантхо справиться с изменением климата.
По его словам, Кантхо надеется ускорить реализацию двух проектов и разрабатывать новые проекты.