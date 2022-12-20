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НОВОСТИ

Кантхо и USAID укрепляют партнерство в области обращения с отходами и реагирования на изменение климата

Руководители города Кантхо, расположенного в дельте Меконга, 19 декабря провели рабочую встречу с делегацией Агентства США по международному развитию (USAID) во главе с его директором Энн Мари, в ходе которой стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и сотрудничество в области реагирования на изменение климата и окружающей среды. По словам руководителей муниципалитета, в настоящее время очищено только 20% от общего количества городских сточных вод. В будущем город планирует построить больше очистных сооружений.

В 2018 году в городе запущен мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тонн в день и ночь. В ближайшее время потребуются инвестиции в еще один завод мощностью 800 тонн в день и ночь, а также ночью.

Были построены две установки по очистке промышленных сточных вод в ИП Чанок и Тхонот.

Руководители города заявили, что населенный пункт сталкивается с финансовыми, технологическими и человеческими трудностями при очистке городских и промышленных сточных вод.

Нгуен Нгок Хе, заместитель председателя городского Народного комитета, попросил USAID согласовать с городом вопросы классификации твердых бытовых отходов; развертывание циклических экономических моделей при обработке отходов животноводства и побочных продуктов сельского хозяйства; разрабатывать модели переработки и повторного использования пластиковых отходов, а также научные исследования по переработке пластиковых отходов.

Он также попросил поддержки в реализации коммуникационных проектов для укрепления потенциала местных заинтересованных сторон в области предотвращения и контроля пластиковых отходов, а также помощи во внедрении моделей промышленного производства с минимальными выбросами парниковых газов.

Со своей стороны, Энн Мари сказала, что организация реализует ряд приоритетных проектов и программ во Вьетнаме, уделяя особое внимание преодолению последствий войны, уменьшению воздействия эпидемий, высшему обучению и экономическому развитию.

Она сказала, что USAID уделяет особое внимание проектам и программам, связанным с окружающей средой, изменением климата и борьбой с торговлей дикими животными.

USAID будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Кантхо в области сокращения отходов, медицинских отходов в больнице общего профиля Кантхо и изменения климата в сельском хозяйстве.

Чиновник города пообещал, что в ближайшее время город будет тесно координировать свои действия с USAID для реализации двух проектов по сокращению использования и переработке пластиковых отходов и минимизации выбросов парниковых газов с целью смягчения последствий изменения климата, таким образом помогая Кантхо справиться с изменением климата.

По его словам, Кантхо надеется ускорить реализацию двух проектов и разрабатывать новые проекты.

ВИА/ИЖВ

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