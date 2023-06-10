НОВОСТИ
Камау: создание цепочки создания стоимости из креветок и риса
Модель производства риса и креветок в Камау была сформирована в 2000 году, в основном в районах: Чанвантхои, Уминь, Тхойбинь и городе Камау. В настоящее время площадь рисовых полей, где выращивается креветка в провинции составляет около 35 900 га, из которых район Тхойбинь - 18 000 га, Уминь - 14 900 га, Чанвантхои - 2 000 га, Кайнуок - 500 га и город Камау - 500 га.
Модель производства риса и креветок имеет много преимуществ. После урожая креветок отходы будут метаболизироваться и поглощаться растениями риса, что будет способствовать ограничению количества удобрений и пестицидов на ранних стадиях. Напротив, после урожая риса рисовая солома разлагается, чтобы создать среду обитания для водных растений и животных, которые являются естественным источником пищи для креветок. В результате данная модель способствует снижению себестоимости продукции, увеличению производительности и прибыли.
В дополнение к чередованию 1 урожая риса в сезон дождей и 1 урожая черных тигровых креветок в засушливый сезон, в последнее время технология стала более гибкой, например, использование только самцов раков в сочетании с выращиванием риса, или комбинирование выращивания крабов с черной тигровой креветкой для достижения более высокой прибыли на единицу площади.
В последнее время изменение климата и засоленность повлияли на развитие сельскохозяйственного производства в провинции, в том числе на модель производства риса и креветок.
Чтобы повысить экономическую ценность и добавленную стоимость креветок и риса по этой модели, провинция предложила решения, способствующие применению науки и технологий в производстве. Совместно с институтом университет приглашает ученых к участию в построении передового и соответствующего производственного процесса, обеспечения стандартов сертификации, создания условий для доступа предприятий на рынок для удовлетворения спроса потребителей, внедрении сертификации на соответствие международным стандартам, мульти-сертификацию для продажи креветок по модели производства риса и креветки на всех рынках по всему миру для увеличения стоимости, а также в перестроении производства в коллективном направлении, создании кооперативов, клубов и актовых залов…
Фан Хоанг Ву сказал: «Мы будем приглашать предприятия к участию, шаг за шагом формируя звенья цепочки, особенно в поставках семян, материалов, входных удобрений и потреблении продукции.
Активно организовывать производство, организовывать звенья цепочки создания стоимости продукции из креветок и риса, связанные с созданием производственных зон, безопасных с точки зрения пищевой гигиены, безопасности и отсутствия заболеваний, повышать стоимость и конкурентоспособность продукции из риса и креветок Камау. Увеличить количество кооперативов, которые могут с полной возможностью участвовать в цепочке связей».