Как обеспечить устойчивый экспорт в контексте реализации ССТ?

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Выонг Дык Ань, глава канцелярии Совета директоров Вьетнамской национальной текстильной и швейной группы (Vinatex), сказал, что положительное сальдо торгового баланса сохраняется уже много лет, а экспорт текстиля и одежды считается одним из впечатляющих достижений экономика за долгие годы.

Согласно отчету Всемирной торговой организации (ВТО), в 2020 году, когда разразилась пандемия COVID-19, Вьетнам превзошел Бангладеш и стал вторым по величине экспортером одежды в мире после Китая.

Вьетнам воспользовался возможностью перейти на производство масок, средств индивидуальной защиты и одежды. Кроме того, в 2020 году Вьетнам очень хорошо контролировал эпидемию, поэтому его экспорт на тот момент не изменился.

В 2021 году, когда крупные страны-потребители текстиля, такие как США и ЕС, проведут кампании по вакцинации, спрос вернется очень быстро. Общий спрос на импорт в 2021 году достигнет более 300 млрд. долл. США, что выше, чем в целом по 2020 году, примерно на 12%. Наряду с этим, экспорт вьетнамского текстиля и одежды также улучшился с экспортным оборотом в 40 млрд. долл. США. В частности, Vinatex в 2021 году также добился самой высокой прибыли за свою 26-летнюю историю, которая составила почти 1.5 трлн. донгов. Это очень впечатляющая цифра.

В частности, за первые 6 месяцев этого года спрос на рынке сохраняется, прибыль группы достигла 981 млрд. донгов и превысила план на 3%; а выручка от экспорта составила более 10 трлн. донгов и увеличилась почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Г-жа Фан Тхи Тхань Суан, вице-президент и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок, сказала, что требования о происхождении и уровне локализации со стороны соглашений о свободной торговле (ССТ) также являются мотивацией для предприятий производить сырье, и даже отечественные предприятия инвестировали в расширение производства.

Если раньше доля отечественного сырья в кожевенно-обувной промышленности Вьетнама составляла всего около 40-45%, то теперь он увеличился до 55%. В частности, для спортивной обуви Вьетнам взял на себя инициативу использовать 70-80% отечественного сырья и аксессуаров, а основные компоненты обуви производить во Вьетнаме. Поставлена цель повышать эту долю до 70-80%.

Экономист Ле Куок Фыонг прокомментировал: «Вьетнам является одной из самых активных стран в АСЕАН с точки зрения подписания соглашений о свободной торговле после Сингапура».

В настоящее время Вьетнам участвует в 15 ССТ; в котором существует множество высококачественных ССТ, охватывающих многие крупные экономики мира. Соглашения о свободной торговле устанавливают высокие стандарты технических барьеров для бизнеса.

Г-н Ле Куок Фыонг сказал, что в целях содействия устойчивому развитию экспорта государство должно проводить политику поощрения и обеспечения реализации, чтобы резко повысить качество экспорта, добавленную стоимость и увеличить долю локализации. Также необходимо повысить конкурентоспособность предприятий, чтобы во многих областях они могли сравняться с предприятиями с ПИИ.

По словам г-на Ле Хоанг Тай, заместителя директора Департамента содействия торговле (Министерство промышленности и торговли), департамент регулярно координирует свои действия с соответствующими органами, чтобы направлять, ориентировать и поддерживать отраслевые ассоциации и предприятия для реализации торговых стимулов в соответствии с правилами, оптимизации эффективности и снижения затрат.

С точки зрения предприятий, для эффективного развертывания и использования преимуществ бизнеса необходимо улучшить инициативу в поиске информации, механизмов и политик, исследованиях рынка, оценке партнеров или координации с рекламными организациями.

В то же время важно улучшать и контролировать качество продукции, повышать конкурентоспособность, чтобы соответствовать требованиям импортного рынка по качеству, гигиене и безопасности пищевых продуктов, прослеживаемости и нетарифным барьерам.