Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Вьетнамом

Правительство Казахстана одобрило соглашение об отмене визового режима между Казахстаном и Вьетнамом. Правительство Казахстана одобрило соглашение об отмене визового режима между Казахстаном и Вьетнамом.

Это решение включено в указ, изданный 13 июня, и немедленно вступило в силу. В соглашении говорится, что граждане Казахстана и граждане Вьетнама, имеющие паспорта, действительные не менее шести месяцев, будут освобождены от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания во Вьетнаме и Казахстане максимум на 30 дней с даты въезда.

Продолжительность их пребывания не должна превышать 90 дней в течение трехмесячного периода. Им придется подать заявление на визу, если они хотят остаться подольше.

Ожидается, что подписание соглашения будет способствовать укреплению отношений между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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