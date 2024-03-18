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Использование капитала от инвестиционных фондов
По мнению экспертов, помимо некоторых крупных фондов, таких как VinaCapital или Mekong Capital, многие среднесрочные фонды хотят инвестировать в МСП Вьетнама. Позитивным сигналом для малого и среднего бизнеса является то, что все больше и больше иностранных инвестиционных фондов ищут инвестиционные возможности во вьетнамских предприятиях.
В конце февраля Торгово-промышленная палата (VCCI) приняла делегацию из 14 ведущих мировых и региональных транснациональных инвестиционных фондов для изучения инвестиционных возможностей.
Директор Бизнес-центра II Коммерческого акционерного банка Bac A Чан Тхань Хай отметил, что МСП во Вьетнаме по-прежнему не интересовались этими фондами или не знали о них, что МСП все еще «слабые» в менеджменте и владении иностранным языком.
«Даже общение с целью поиска возможностей является основной слабостью большинства МСП во Вьетнаме. Ограничены навыки владения иностранным языком, интерес и понимание потенциала финансового рынка не очень высоки. Это препятствует возможностям для прямых контактов и обмена между иностранными инвестиционными фондами и вьетнамскими МСП». В результате они упускают возможности для сотрудничества в целях развития. Инвестиционные фонды требуют от предприятий доказать свои возможности, технологии, продукты или бизнес-видение. В свою очередь, такая строгость может создать мотивации для вьетнамских МСП.
Чтобы получить доступ к капиталу из инвестиционных фондов, по мнению экспертов, МСП должны улучшить свой управленческий потенциал и бизнес-стратегии. При наличии долгосрочного капитала из инвестиционных фондов у предприятий появится мотивация инвестировать в ценные активы, цифровизацию или автоматизацию производственных процессов», – подчеркнул Чан Тхань Хай.