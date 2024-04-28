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Исполняющая обязанности президента призвала Анжанг объединить ресурсы для развития

27 апреля исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан встретилась с избирателями в уезде Тхоайшон и городе Лонгсуйен в провинции Анжанг дельты Меконга в преддверии 7-й сессии Национального собрания 15-го созыва.
  Исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан выступает на встрече. Фото: ВИA  
Исполняющая обязанности президента сказала им, что благодаря усилиям и указаниям ЦК партии, НС и правительства, страна в основном достигла значительных результатов в социально-экономическом развитии, макроэкономика остается стабильной, а инфляция находится под контролем в первом квартале 2024 года.

Что касается вопросов, поднятых избирателями, таких как адаптация к изменению климата, транспортная инфраструктура, предотвращение преступности, она заверила их, что они также волнуют руководителей партии, правительства и НС, которые будут и дальше контролироваться делегацией НС провинции.

Лидер государства пожелала, чтобы власти провинции продолжали использовать имеющиеся преимущества для быстрого, эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства, приносящего фермерам высокую экономическую выгоду.

Анжанг должен объединить ресурсы, чтобы увеличить долю промышленности, торговли и услуг в своей экономической структуре, что поможет создать больше рабочих мест, увеличить доходы местного населения и поступления в бюджет, что в конечном итоге приведет к устойчивому развитию, сказала она.

ИЖВ/ВИА

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