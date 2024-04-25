Исполняющая обязанности президента Вьетнама высоко оценил работу послов Алжира и Японии

Во Тхи Ань Суан с удовлетворением отметил, что за время его пребывания в должности в отношениях между Вьетнамом и Алжиром произошли позитивные изменения во всех областях. Такие механизмы двустороннего сотрудничества, как третья политическая консультация и 12-е заседание Межправительственного комитета, были восстановлены после периода бездействия, предоставив площадки для обсуждения мер по укреплению всестороннего сотрудничества. В 2023 году двусторонняя торговля продемонстрировала впечатляющий рост по сравнению с предыдущим годом. Культурные обмены и обмены между людьми также укрепили прочный фундамент дружбы двух стран.



Признавая огромный потенциал экономического и торгового сотрудничества, особенно в области энергетики и сельского хозяйства, Во Тхи Ань Суан выразила надежду, что посол Бубазин продолжит поддерживать эти отрасли. Она подчеркнула, что более тесное партнерство в этих областях могло бы внести значительный вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в каждой стране и регионе.

Она представила себе будущее, в котором Вьетнам будет служить мостом между Алжиром и странами АСЕАН, а Алжир будет играть аналогичную роль, связывая Вьетнам с африканскими странами.

Заглядывая за пределы нынешней роли дипломата, Во Тхи Ань Суан пожелала, чтобы он продолжал вносить свой вклад в развитие двустороннего сотрудничества и обменов между людьми.

Посол Абдельхамид Бубазин, в свою очередь, выразил удовлетворение заметным прогрессом в двусторонних отношениях за последние годы, в том числе в области политики, экономики, торговли и обмена между людьми.

Он выразил глубокую благодарность за неизменную поддержку, которую государство и народ Вьетнама оказали Алжиру в период его борьбы за независимость, отметив, что Вьетнам был одной из первых стран, признавших временное правительство Алжирской Республики в 1958 году, и установил дипломатические отношения после обретения Алжиром независимости в 1962 году.

Отметив широкие возможности для координации в области инвестиций, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения и охраны окружающей среды, он в заключение пообещал оставаться связующим звеном между двумя странами в любом качестве, в котором он будет работать в будущем, стремясь поднять двусторонние отношения на еще большую высоту.

В тот же день, в Ханое исполняющая обязанности президента государства Во Тхи Ань Суан устроила прием для посла Японии во Вьетнаме Ямады Такио, который приехал попрощаться с ней.

Поздравив посла Ямаду Такио с успешным пребыванием в должности, исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан высоко оценила его усилия по укреплению вьетнамско-японских отношений в различных сферах.

Она назвала проверенные временем связи основой для правительств и народов двух стран в преодолении трудностей, особенно во время пандемии COVID-19, и поблагодарила японского дипломата за смелые шаги, направленные на то, чтобы правительство Японии предоставило Вьетнаму вакцину COVID-19 и медицинское оборудование.

Она отметила, что политическое доверие между двумя странами все больше укрепляется, а главным событием является повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Она выразила свою радость в связи с глубоким и практичным сотрудничеством в области экономики и торговли, добавив, что Япония на протяжении многих лет сохраняет позицию ведущего экономического партнера Вьетнама, и две страны расширяют сотрудничество в таких новых областях, как высокие технологии, полупроводники и информационные технологии.

Что касается обмена между людьми, Во Тхи Ань Суан сказала, что вьетнамская община в Японии растет и стала второй по величине иностранной общиной, насчитывающей более 520 000 членов, в то время как во Вьетнаме проживает около 23 000 граждан Японии.

По ее словам, они должны сыграть важную роль в развитии и поддержании крепких связей между двумя странами.

Она выразила надежду, что благодаря своему опыту, пониманию и чувствам к Вьетнаму посол продолжит вносить вклад в развитие двусторонних отношений, особенно в области экономики, инвестиций, подготовки человеческих ресурсов, обмена между людьми и развития туризма.

Посол Ямада Такио, в свою очередь, сделал акцент на прочных связях сотрудничества за последние годы, которые, по его словам, развивались на основе сходства культуры и истории двух стран.

Правительство Японии заинтересовано в инновациях - области, которую Вьетнам развивает, сказал он, предложив двум странам сотрудничать в этой сфере в ближайшее время.

Он подтвердил, что приложит все усилия для поддержки развития вьетнамско-японской дружбы и содействия углублению их всеобъемлющего стратегического партнерства.