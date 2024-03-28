НОВОСТИ
Исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан приняла директора Всемирного банка во Вьетнаме
Эти кредиты были направлены в различные области и проекты, способствуя повышению уровня жизни вьетнамцев, подчеркнула она.
Исполняющая обязанности президента высоко оценила усилия Кэролин Терка по развитию сотрудничества между Вьетнамом и ВБ во время ее пребывания в должности и выразила надежду, что Кэролин Терк на любом посту будет вносить еще больший вклад в реализацию совместных обязательств. Она предложила, чтобы в будущем ВБ продолжал тесно сотрудничать и поддерживать Вьетнам в процессе развития и реализации ключевых национальных крупных проектов в областях транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, умного сельского хозяйства, реагирования на изменение климата.
Она также попросила ВБ продолжать предоставлять Вьетнаму безвозвратную помощь для выполнения международных обязательств, таких как поддержание мира и безопасности, реагирование на изменение климата, устойчивое развитие, обеспечение водной безопасности и продовольственной безопасности.
Исполняющая обязанности президента выразила надежду, что обе стороны запустят больше программ и проектов для обездоленных групп населения и отдаленных районов.
Кэролин Терк, в свою очередь, подтвердила, что ВБ готов поддержать Вьетнам в достижении его целей в области развития.
Она сообщила, что ВБ разрабатывает документ об отношениях стратегического партнерства с правительством Вьетнама и будет работать с ним над этим вопросом, особенно над предоставлением Вьетнаму финансирования на период 2023-2027 гг.