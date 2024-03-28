Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан приняла директора Всемирного банка во Вьетнаме

27 марта исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан приняла директора Всемирного банка (ВБ) во Вьетнаме Кэролин Терк по случаю окончания срока ее работы во Вьетнаме.
  Исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан (справа) и директор ВБ по Вьетнаму Кэролин Терк. Фото: ВИA  
Выступая на приеме исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан высоко оценила поддержку ВБ Вьетнама в проведении дела «Доймой», отметив, что ВБ является одним из трех крупнейших партнеров Вьетнама по развитию и предоставлению иностранных кредитов.

Эти кредиты были направлены в различные области и проекты, способствуя повышению уровня жизни вьетнамцев, подчеркнула она.

Исполняющая обязанности президента высоко оценила усилия Кэролин Терка по развитию сотрудничества между Вьетнамом и ВБ во время ее пребывания в должности и выразила надежду, что Кэролин Терк на любом посту будет вносить еще больший вклад в реализацию совместных обязательств. Она предложила, чтобы в будущем ВБ продолжал тесно сотрудничать и поддерживать Вьетнам в процессе развития и реализации ключевых национальных крупных проектов в областях транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, умного сельского хозяйства, реагирования на изменение климата.

Она также попросила ВБ продолжать предоставлять Вьетнаму безвозвратную помощь для выполнения международных обязательств, таких как поддержание мира и безопасности, реагирование на изменение климата, устойчивое развитие, обеспечение водной безопасности и продовольственной безопасности.

Исполняющая обязанности президента выразила надежду, что обе стороны запустят больше программ и проектов для обездоленных групп населения и отдаленных районов.

Кэролин Терк, в свою очередь, подтвердила, что ВБ готов поддержать Вьетнам в достижении его целей в области развития.

Она сообщила, что ВБ разрабатывает документ об отношениях стратегического партнерства с правительством Вьетнама и будет работать с ним над этим вопросом, особенно над предоставлением Вьетнаму финансирования на период 2023-2027 гг.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top