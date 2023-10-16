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Инфляция сдерживается, но риски остаются

С начала этого года экномика Вьетнама хорошо восстановилась, однако, по мнению экспертов, инфляционные риски могут повлиять на перспективы экономического роста страны. Благодаря эффективной и гибкой политике правительства, темпы инфляции удалось сдержать в соответствии с целевым уровнем менее 4,5%, установленным Национальным собранием. Средний индекс потребительских цен (ИПЦ) за январь-сентябрь вырос на 3,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Главного статистического управления (GSO), в стране наблюдается ряд устойчивых экономических признаков, позволяющих надеяться на уверенное восстановление экономики, которое может привести к новому периоду роста в конце текущего года.

Недавний опрос показал, что 30,1% перерабатывающих и производственных предприятий заявили, что дела в их бизнесе в третьем квартале идут намного лучше, чем во втором, а 39,1% предприятий ожидают улучшения деловой ситуации в четвертом квартале.

Экономисты назвали высокую покупательную способность локомотивом экономического роста трех кварталов, при этом общая выручка от розничных продаж и услуг составила более чем 4,5 квадриллиона донгов (184,5 млрд. долл. США), что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличению выручки способствовал рост ИПЦ в последние месяцы, который увеличился с 0,45% в июле до 0,88% в августе и 1,08% в сентябре.

В GSO заявили, что повышение платы за обучение, цен на бензин и аренды жилья стало основной причиной, которое подтолкнуло сентябрьский рост индекса потребительских цен к самому высокому уровню за последние пять лет.

По словам Нгуен Тху Оань, главы департамента статистики цен GSO, существует несколько факторов, которые могут представлять риски для индекса потребительских цен в оставшиеся месяцы этого года, включая рост цен на продукты питания, повышение базовой заработной платы на 20% с 1 июля и высокий покупательский спрос в связи с проведением фестивалей и праздника Тет.

Рост себестоимости продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства (на 3,26%) и услуг (на 7,34%) в январе-сентябре может ускорить рост ИПЦ в четвертом квартале, если не будут приняты эффективные меры контроля, отметила она, добавив, что еще одним риском для ИПЦ является рост мировых цен на нефть, вызванный сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

Между тем, бывший директор GSO Нгуен Бить Лам считает, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки, стремясь довести уровень инфляции до целевого уровня, установленного в стране, что окажет давление на обменный курс VND к USD.

В качестве еще одного фактора, который может повлиять на рыночные цены в конце 2023 и даже в начале 2024 года, он назвал резкий рост цен на электроэнергию.

С целью контроля уровня инфляции в оставшиеся три месяца этого года Нгуен Бить Лам предложил компетентным сторонам продолжить реализацию мер по сбалансированию спроса и предложения, особенно в области продовольствия, которое играет важную роль в обеспечении социального благосостояния.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов должно наметить меры по сдерживанию цен на корма для животных, сказал он, объяснив, что повышение цен может вызвать трудности для животноводства, предприятий и фермеров, что скажется на поставках продовольствия.

Он рекомендовал использовать средства стабилизационного фонда для сдерживания роста цен на бензин, а также предложил правительству субсидировать те отрасли, в которых цены на бензин составляют значительную часть себестоимости продукции.

Кроме того, правительству следует уделить должное внимание работе в области коммуникаций для предотвращения инфляционных ожиданий в период, когда страна и мир переживают неблагоприятное экономическое развитие.

ВИА/ИЖВ

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