Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг (слева) встречается с кубинским лидером Фиделем Кастро (справа) 11 апреля 2012 года во время своего официального визита в карибскую страну. Источник: ВИA

Бывший посол Кубы во Вьетнаме Фредесман Турро Гонсалес сказал Вьетнамскому информационному агентству (ВИA), что его кончина вызывает большую печаль у международных друзей, особенно у народа Кубы.



Он назвал Нгуен Фу Чонга большим другом Кубы, который был вьетнамским лидером, посещавшим карибскую страну чаще других - пять раз, занимая разные должности.



Он поддерживал личные отношения с ключевыми руководителями Кубы, всегда хорошо понимал ситуацию в стране и работал над тем, чтобы укрепить чувства вьетнамского народа, особенно молодежи, по отношению к Кубе. Он также способствовал развитию торгово-экономических связей и обмену опытом в области экономического развития и политических дел между двумя партиями, особенно в области идеологии.



Вспоминая о покойном, бывший Фредесман Турро Гонсалес сказал, что много раз встречался и работал с Нгуен Фу Чонгом, начиная с должности главного редактора в журнале «Коммунист» и заканчивая периодами, когда он занимал посты секретаря Ханойского партийного комитета, председателя Национального собрания и генерального секретаря партии. Бывший посол всегда восхищался Нгуен Фу Чонгом за его простоту, радушие, четкость и твердость в критериях.



По мнению дипломата, под руководством генерального секретаря Нгуен Фу Чонга Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) привела страну к новым и значительным успехам в социально-экономическом развитии и работает над новыми целями, в том числе над тем, чтобы в ближайшем будущем стать процветающей страной с доходом выше среднего.



Помимо лидера, Нгуен Фу Чонг был также выдающимся ученым, чьи книги дают теоретические и практические объяснения процесса реформ, а также переходного периода к социализму во Вьетнаме, добавил он.



Директор Египетского фонда публичных библиотек и бывший посол Египта во Вьетнаме Феда Эль-Тайфи, разделяя это мнение, отметила, что генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг является прекрасным руководителем, сыгравшим значительную роль в современной истории Вьетнама. Под руководством КПВ, возглавляемой Нгуен Фу Чонгом, Вьетнам добился ряда важных достижений и совершил много больших чудес в различных сферах, особенно в экономической, социальной и дипломатической.



Он высоко ценит чрезвычайно важную руководящую роль покойного лидера в развитии сотрудничества и дружбы Вьетнама со странами мира, такими как Египет, арабские страны, страны Африки и многие другие.



За последние годы генсек и другие руководители Вьетнама способствовали процветанию страны во всех областях, особенно в социально-экономических аспектах. Под руководством КПВ во главе с Нгуен Фу Чонгом Вьетнам добился сильных перемен и значительного экономического прорыва.



Вьетнамские товары экспортируются на рынки по всему миру, и страна превратилась в экономику с огромным потенциалом, сказал Эль-Тайфи, выразив свое восхищение тем, как вьетнамский народ использует силу, проявляющуюся в чудесах экономического развития.



Говоря о внешних связях, бывший посол отметил, что благодаря независимой, самостоятельной и гибкой внешней политике, которую называют "бамбуковой дипломатией", Вьетнам стал чрезвычайно важным членом международного сообщества и важнейшим экономическим и дипломатическим партнером не только в Азии, но и во всем мире.



Он выразил уверенность, что те, кто придет на смену Нгуен Фу Чонгу, продолжат придерживаться видения генсека относительно стратегии развития Вьетнама.



В свою очередь, Джон Маккарти, занимавший пост посла Австралии во Вьетнаме с 1981 по 1983 год, отметил, что под руководством генсека партии Вьетнам продемонстрировал умную и гибкую внешнюю политику, а также осознание стратегической независимости и самодостаточности.



Он сказал ВИA, что за время правления Нгуен Фу Чонга Вьетнам вышел на первое место среди азиатских отношений Австралии, о чем свидетельствует недавнее повышение уровня двусторонних отношений двух стран до всеобъемлющего стратегического партнерства, что стало особенно важным шагом.



Присутствуя во Вьетнаме до начала экономических реформ 1980-х годов, Маккарти был свидетелем того, как страна превратилась из разоренного войной государства в экономику, сравнимую со многими другими в регионе. Это поистине достойно восхищения, добавил он.



Сьюзан Бойд, еще один бывший посол Австралии во Вьетнаме, рассказала, что в то время, когда она работала во Вьетнаме, с 1994 по 1998 год, страна проводила «Доймой» (Обновление) и открывала свою экономику для мира. С тех пор, особенно в последние годы, под руководством генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, она расширила отношения со многими странами в различных областях, от политики и дипломатии до образования и искусства.



По словам дипломата, Вьетнам использует быстро растущую экономику и более широкие политические связи для развития и обеспечения благосостояния своего народа.



