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НОВОСТИ

Индустриальные парки Донгнай привлекли около 780 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций

С начала года в индустриальные парки (ИП) южной провинции Донгнай было влито около 780 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций и более 2,2 трлн донгов (91,8 млн долл. США) внутреннего капитала. С начала года в индустриальные парки (ИП) южной провинции Донгнай было влито около 780 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций и более 2,2 трлн донгов (91,8 млн долл. США) внутреннего капитала.

Эти цифры были озвучены на недавней встрече представителей Народного комитета провинции с инвесторами в местную инфраструктуру ИП.

Приняв во внимание замечания инвесторов по поводу медленных темпов работ по оформлению земли, слабого транспортного сообщения, высокой стоимости аренды земли и т.д., власти крупного промышленного узла на юге страны поручили соответствующим отраслям и местным властям эффективно решить эти проблемы в ближайшие годы.

Согласно утвержденному плану, в Донгнай насчитывается 40 ИП площадью около 19 тыс. га. В настоящее время в Донгнай уже действуют 32 ИП, заполняемость которых составляет более 85%. Остальные ИП еще не построены из-за препятствий, связанных с инвестиционными процедурами, обработкой каучуковых плантаций и лесных земель, проведением аукционов и торгов, а также планированием зон. 

ВИА/ИЖВ

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