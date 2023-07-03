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Индекс промышленного производства вырос на 0,44% за шесть месяцев

Индекс промышленного производства (ИIIП) в первой половине 2023 года вырос всего на 0,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Индекс промышленного производства (ИIIП) в первой половине 2023 года вырос всего на 0,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за сокращения заказов, падения спроса и роста производственных затрат, согласно данным Главного статистического управления (ГСУ).

ГСУ отметило, что за отчетный период ИIIП в некоторых ключевых отраслях промышленности значительно увеличился в годовом исчислении, включая производство кокса и переработанной нефти (13,2%), добычу металлической руды (11,5%), каучука и пластмасс (7,2%), табака (6,7%) и напитков (5,7%).

Напротив, индекс других отраслей снизился, включая обработку древесины и производство изделий из дерева (7,7%), производство бумаги и бумажных изделий (7,5%), производство одежды и транспортных средств (6,8%).

Отчет ГСУ также показал, что полугодовой ИIIП вырос в 48 провинциях и городах центрального подчинения и снизился в 15 других провинциях страны. Ряд населенных пунктов добился относительно высокого роста своих индексов благодаря росту в таких отраслях, как производство и переработка, а также производство и распределение электроэнергии.

В первом полугодии индекс потребления всей обрабатывающей и перерабатывающей промышленности снизился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний коэффициент запасов составил 83,1% по сравнению с 78%, зафиксированными в прошлом году.

Для дальнейшего развития производства Министерство промышленности и торговли обратилось к местным властям и заинтересованным секторам с просьбой завершить соответствующие проекты, стратегии и планы промышленного развития, а также устранить препятствия, с которыми сталкиваются предприятия.

ИЖВ/ВИА

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