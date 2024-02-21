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Инвесторы проявляют оптимизм по поводу вьетнамского рынка недвижимости
Как отметили в компании Savills Vietnam, несмотря на многочисленные трудности, иностранные инвесторы уделяют больше внимания вьетнамскому рынку в целом, и рынку недвижимости в частности.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings недавно повысило долгосрочный кредитный рейтинг Вьетнама до BB (с BB) со «стабильным» прогнозом. Как ожидается, в 2024 году рост ВВП Вьетнама составит 6 – 6,5%, благодаря стабильным иностранным инвестициям и усилиям вьетнамского правительства по преодолению трудностей в сфере недвижимости, увеличению государственных инвестиций и проведению своевременной экономической политики в целях содействия росту экономики страны.
Приводя конкретные данные, Savills Vietnam сообщила, что в четвертом квартале 2023 года на вьетнамском рынке был зафиксирован большой объем инвестиций в недвижимость. Крупнейшая в Республике Корея компания по производству напитков HiteJinro построила во вьетнамской провинции Тхайбинь завод площадью более 8,2 гектара на сумму свыше 100 млн долларов США. Кроме того, китайская группа компаний Deli (Deli Group) вложила 270 млн долларов в расширенную промышленную зону «Дайан» на площади примерно 21,2 гектара в провинции Хайзыонг.
А Южнокорейская корпорация Hyosung собирается построить завод по производству углеродных волокон и материалов на сумму 720 млн долларов в индустриальном парке «Фуми-2» в провинции Бариа-Вунгтау.
Что касается розничной торговли, то на вьетнамском рынке также была зафиксирована оживленная деятельность иностранных инвесторов. В сентябре 2023 года южнокорейский конгломерат Lotte официально открыл свой торговый центр Lotte Mall West Lake Hanoi общей площадью более 354 тысяч квадратных метров. В то же время компания THISO открыла своей третий гипермаркет Emart в городе Хошимин и планирует реализовать аналогичный проект на севере Вьетнама после покупки земельного участка площадью 2,4 гектара в районе Тэйхо, Ханой.
По словам экспертов Savills Viеtnam, в последнее время начали поступать хорошие новости о ситуации на вьетнамском рынке недвижимости. Так, были приняты соответствующие нормативно-правовые акты, такие как Закон о торговле недвижимостью (с изменениями), Закон о жилье (с изменениями) и Закон о землепользовании (с изменениями). Директор отделения компании Savills Viеtnam в Ханое Мэтью Пауэлл отметил, что принятие данных законов считается позитивным признаком для инвестиционного рынка в 2024 году, способствующим дальнейшему укреплению доверия инвесторов.