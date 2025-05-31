НОВОСТИ
Инвестиции в казино в размере 2 млрд долларов США в Вандоне представлены на утверждение премьер-министра
Максимальный срок эксплуатации проекта составит 70 лет, а сроки строительства не превысят девяти лет с момента выделения земли.
Проект казино задуман как высококлассный курортно-развлекательный комплекс с игорным бизнесом, который будет принимать международные мероприятия и станет ведущим региональным и мировым центром. Основной целью проекта является эксплуатация казино и предоставление сопутствующих услуг в соответствии с законодательными нормами Вьетнама.
В частности, министерство предложило премьер-министру одобрить пилотную схему, позволяющую вьетнамским гражданам участвовать в азартных играх в казино, при условии строгого соблюдения действующих законов и директив Политбюро.
Министерство также рекомендовало уполномочить Народный комитет провинции Куангнинь выбрать подходящего инвестора в соответствии с правилами инвестирования, землепользования, проведения торгов и другими соответствующими законами. Согласно недавно утвержденному плану административной реорганизации, Вандон был определен в качестве одной из 13 специальных административных единиц провинциального уровня по всей стране.
Согласно документам, представленным в Государственный оценочный совет, общий инвестиционный капитал проекта составляет 51,5 трлн донгов (эквивалент 2,16 млрд долларов США). Из них 7,7 триллиона донгов будет внесено инвестором, а остальная часть будет профинансирована за счет банковских кредитов.
Проект разделен на три этапа: первый этап (2023-27) с предполагаемым объемом инвестиций 25,1 трлн донгов, второй этап (2027-31) с 22,08 трлн донгов и третий этап (2031-32) с 4,3 трлн донгов.
Власти провинции Куангнинь считают, что проект станет мощным стимулом роста для специальной административной зоны Вандон, повысит ее конкурентоспособность, улучшит инвестиционный климат, создаст рабочие места и увеличит доходы государственного бюджета.
Ожидается, что за 70 лет эксплуатации комплекс казино Вандон принесет в бюджет около 228,928 триллиона донгов (эквивалент 9,67 миллиарда долларов США), включая 134,3 триллиона донгов в виде налога на прибыль и 94,5 триллиона донгов в виде налога на добавленную стоимость.